Через Мариуполь проехала колонна военных грузовиков ВС РФ: куда она направляется, — Андрющенко (фото)

Руководитель общественной организации "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил о появлении колонны российской военной техники, которая проехала через Мариуполь в сторону Ростовской области. На бортах машин заметили отметки, которыми маркируют транспорт из Крыма.

Related video

О направлении движения грузовиков ВС РФ Андрющенко написал в Telegram-канале.

Сообщение об активности россиян появилось в сети в 18:00 13 мая. Андрющенко опубликовал видео с тентованными военными машинами ВС РФ. На бортах — треугольник специфической формы, а под тентами не видно, что именно везут оккупанты. Чиновник пояснил, что организованная колонна из 20 транспортных средств проехала Бердянск и Мариуполь и двинулась в сторону Новоазовска. Андрющенко указал возможное направление движения колонны. По его оценкам, грузовики направляются в Ростовскую область РФ и заедут в Донецкую область с севера. Также он объяснил, почему россияне не использовали более короткий путь. В заметке указано, что оккупанты закрыли на ремонт дорогу, которая идет через Новоазовск прямо в Донецк.

"Не менее двух организованных колонн грузовиков с "крымской" маркировкой — треугольник в треугольнике. По 10 грузовиков в каждой из колонн, то есть минимум 20 грузовиков", — написал советник мэра.

Ситуация на Донбассе — детали

На карте аналитиков DeepState можно увидеть конфигурацию дорог, которые есть в распоряжении ВС РФ на оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей, а также под Ростовом. Ориентировочное расстояние от Мариуполя до границы Донецкой области по трассе, которая идет через Таганрог — около 200 км.

Ситуация на Донбассе — возможный маршрут машин ВС РФ через Мариуполь Фото: DeepState

Отметим, ранее Андрющенко также сообщал о движении техники РФ через Мариуполь и тогда чиновник знал, что везут грузовики. Например, в январе 2024 года он рассказал о колонне из 18 машин, которые проехали по улицам оккупированного города. Тогда удалось выяснить, что под тентами — боекомплект и живая сила. При этом направление движения машин — через Мариуполь на Бердянск, написал он.

Между тем в апреле 2025 года Фокус писал о двух инцидентах, которые произошли с колоннами российской техники на Донбассе. О первом инциденте стало известно 3 апреля. Пресс-служба Генштаба ВСУ опубликовала видео неудачной атаки РФ под Андреевкой, во время которой украинцы разгромили бронемашины с личным составом. Второй инцидент произошел 24 апреля. Как показали бойцы 59 бригады ВСУ, на Покровском направлении остановили массированную атаку техники ВС РФ с использованием одних лишь мин. Военные сообщили, что при отражении штурма не били ни артиллерией, ни дронами.

Напоминаем, 13 мая подразделение Нацгвардии "Кара-Даг" опубликовало видео из-под Купянска, во время которого россияне использовали 10 мотоциклов.