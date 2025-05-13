Через Маріуполь проїхала колона військових вантажівок ЗС РФ: куди вона прямує, — Андрющенко (фото)

Керівник громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив про появу колони російської військових техніки, яка проїхала через Маріуполь у бік Ростовської області. На бортах машин помітили позначки, якими маркують транспорт з Криму.

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Про напрямок руху вантажівок ЗС РФ Андрющенко написав у Telegram-каналі.

Повідомлення про активність росіян з'явилось у мережі о 18:00 13 травня. Андрющенко опублікував відео з тентованими військовими машинами ЗС РФ. На бортах — трикутник специфічної форми, а під тентами не видно, що саме везуть окупанти. Посадовець пояснив, що організована колона з 20 транспортних засобів проїхала Бердянськ та Маріуполь та поїхала у бік Новоазовська. Андрющенко вказав можливий напрямок руху колони. За його оцінками, вантажівки прямує у Ростовську область РФ і заїдуть у Донецьку область з півночі. Також він пояснив, чому росіяни не використали коротший шлях. У дописі вказано, що окупанти закрили на ремонт дорогу, яка іде через Новоазовськ прямо до Донецька.

"Не менше двох організованих колон вантажівок з "кримським" маркуванням — трикутник в трикутнику. По 10 вантажівок в кожній з колон, тобто мінімум 20 вантажівок", — написав радник мера.

Ситуація на Донбасі — деталі

На карті аналітиків DeepState можна побачити конфігурацію доріг, які є у розпорядженні ЗС РФ на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей, а також під Ростовом. Орієнтовна відстань від Маріуполя до кордону Донецької області по трасі, яка іде через Таганрог — близько 200 км.

Ситуація на Донбасі - можливий маршрут машин ЗС РФ через Маріуполь Фото: DeepState

Зазначимо, раніше Андрющенко також повідомляв про рух техніки РФ через Маріуполь і тоді посадовець знав, що везуть вантажівки. Наприклад, у січні 2024 року він розповів про колону з 18 машин, які проїхали вулицями окупованого міста. Тоді вдалось з'ясувати, що під тентами — боєкомплект та жива сила. При цьому напрямок руху машин — через Маріуполь на Бердянськ, написав він.

Тим часом у квітні 2025 року Фокус писав про два інциденти, як трапились з колонами російської техніки на Донбасі. Про перший інцидент стало відомо 3 квітня. Пресслужба Генштабу ЗСУ опублікувала відео невдалої атаки РФ під Андріївкою, під час якої українці розгромили бронемашини з особовим складом. Другий інцидент стався 24 квітня. Як показали бійці 59 бригади ЗСУ, на Покровському напрямку спинили масовану атаку техніки ЗС РФ з використанням самих лише мін. Військові повідомили, що при відбитті штурму не били ні артилерією, ні дронами.

Нагадуємо, 13 травня підрозділ Нацгвардії "Кара-Даг" опублікував відео з-під Куп'янська, під час якого росіяни використали 10 мотоциклів.