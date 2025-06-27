Ставка на швидкість і масовість: українські десантники рознесли велику мотоколону росіян (відео)

Перші мотоциклісти натрапили на щільну відсіч від українських дронів — техніка була знищена, створивши перешкоду для наступних атакуючих.

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На одній з ділянок фронту російські окупанти влаштували масований мотоштурм. Колоною мотоциклетної техніки вони намагалися прорвати оборону десантників 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ. Втім, штурм пішов не за планом. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

"Ворог постійно атакує. Ставка — на швидкість і масовість. Мотоколона та піхота мали прорвати наші лінії оборони. Але все пішло не за їхнім планом", — повідомили у бригаді.

Зазначається, що окупанти на шаленій швидкості почали рух в напрямку українських позицій. Втім, десантники ЗСУ вже чатували на них у зручному місці і почали розносити дронами російських штурмовиків.

"Перші мотоциклісти натрапили на щільну відсіч від наших дронів — техніка була знищена, створивши перешкоду для наступних атакуючих. Далі — точна робота FPV, скиди з неба та злагоджена координація операторів", — розповіли бійці.

Далі штурм зійшов нанівець. Вцілілі росіяни почали розбігатися врізнобіч, але були точково знищені.

Нагадаємо, що 26 червня повідомлялося, що мініатюрна ракета ЗСУ "Пекло" рознесла переправу росіян в районі Луганська.

Також повідомлялося, що 21 червня в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області БпЛА літакового та квадрокоптерного типу Сил оборони атакували потяг росіян з паливом. Вигоріли щонайменше 4 цистерни.