Рознесла переправу: росіяни показали, як ЗСУ застосували ракету-дрон "Пекло" (відео)

Вітчизняна ракета-дрон "Пекло" може розганяється до 700 км/год. Вона має малогабаритний реактивний двигун та V-подібне хвостове оперення.

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Сили оборони вже неодноразово застосовували проти російських окупантів мініатюрну крилату ракету вітчизняного виробництва "Пекло". Втім, вперше з'явилося відеопідтвердження її використання. Про це повідомили профільні телеграм-канали Para Pax та "Потужний інформатор".

Окупанти зафільмували відео з результатами її роботи.

Ракети "Пекло" рознесли переправу через річку Айдар, що на північ від Луганська, та насосну станцію на березі річки. Окупанти помилково ідентифікували ракети, як дрони "Лютий", але аналітики звернули увагу, що на відео зафіксовано уламок із малогабаритним реактивним двигуном та V-подібним хвостовим оперенням і дійшли висновку, що Україна застосувала саме ракети-дрони "Пекло".

Як пише Defence Express, це — не перше бойове використання "Пекла", але перший зафіксований удар.

Мініатюрну крилату ракету-дрон "Пекло" вперше офіційно презентували на початку грудня 2024 року. Тоді розробники повідомили, що вона вже неодноразово використовувалася на передовій, а зараз кількість її використань зростає.

"Для появи такого підтвердження має одночасно зійтись цілий ряд факторів — сам результативний удар, наявність доволі великого уламка, який дозволить провести ідентифікацію, наявність самого відео, яке буде активно поширено та помічено і зрештою потрапить в український інфопростір. І такий збіг, на практиці, зазвичай є результатом кількості", — пояснили в Defence Express.

Ракета-дрон "Пекло" може подолати відстань до 700 км та розігнатися до швидкості до 700 км/год. Щодо розміру ракети інформації немає, але те, як вона легко впоралася з переправою та будівлею, вказує на те, що вона достатня для таких цілей.

Нагадаємо, що "Гострі картузи" на Сумщині рознесли підрозділ штурмовиків РФ. Усю групу знищили в повному складі екіпажі дронів-бомберів з використанням боєприпасів Foot Crusher.

Також 24 червня повідомлялося, що на окупованій частині Запорізької області Сили оборони дронами атакували ворожий вантажний потяг. Знищено щонайменше 4 цистерни з паливом.