Разнесла переправу: россияне показали, как ВСУ применили ракету-дрон "Пекло" (видео)

Отечественная ракета-дрон "Пекло" может разгоняется до 700 км/ч. Она имеет малогабритный реактивный двигатель и V-образное хвостовое оперение.

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Силы обороны уже неоднократно применяли против российских оккупантов миниатюрную крылатую ракету отечественного производства "Пекло". Впрочем, впервые появилось видеоподтверждение ее использования. Об этом сообщили профильные телеграмм-каналы Para Pax и "Мощный информатор".

Оккупанты сняли видео с результатами ее работы.

Ракеты "Пекло" разнесли переправу через реку Айдар, что к северу от Луганска, и насосную станцию на берегу реки. Оккупанты ошибочно идентифицировали ракеты, как дроны "Лютый", но аналитики обратили внимание, что на видео зафиксирован обломок с малогабритным реактивным двигателем и V-образным хвостовым оперением и пришли к выводу, что Украина применила именно ракеты-дроны "Пекло".

Как пишет Defence Express, это — не первое боевое использование "Пекла", но первый зафиксированный удар.

Миниатюрную крылатую ракету-дрон "Ад" впервые официально презентовали в начале декабря 2024 года. Тогда разработчики сообщили, что она уже неоднократно использовалась на передовой, а сейчас количество ее использований растет.

"Для появления такого подтверждения должен одновременно сойтись целый ряд факторов — сам результативный удар, наличие довольно большого обломка, который позволит провести идентификацию, наличие самого видео, которое будет активно распространено и замечено и в конце концов попадет в украинское инфопространство. И такое совпадение, на практике, обычно является результатом количества", — пояснили в Defence Express.

Ракета-дрон "Пекло" может преодолеть расстояние до 700 км и разогнаться до скорости до 700 км/ч. Относительно размера ракеты информации нет, но то, как она легко справилась с переправой и зданием, указывает на то, что она достаточна для таких целей.

Напомним, что "Острые козырьки" на Сумщине разнесли подразделение штурмовиков РФ. Всю группу уничтожили в полном составе экипажи дронов-бомберов с использованием боеприпасов Foot Crusher.

Также 24 июня сообщалось, что на оккупированной части Запорожской области Силы обороны дронами атаковали вражеский грузовой поезд. Уничтожено по меньшей мере 4 цистерны с топливом.