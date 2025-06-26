Всю группу уничтожили в полном составе экипажи дронов-бомберов с использованием боеприпасов Foot Crusher.

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В Сумской области штурм российских оккупантов закончился полным уничтожением вражеской группы. Оккупантов ликвидировали экипажи-дронов бомберов подразделения "Гострі картузи". Об этом сообщили в телеграм-канале подразделения.

"Сумское направление. Большое количество уничтоженных российский штурмовиков над которыми летает FPV-дрон и ищет чтобы кто-то не прятался среди трупов. Это цена "успеха" Путина на Сумщине. Она измеряется в тысячах уничтоженных россиян", — подписали видео украинские защитники.

В эфире "Армия inform сообщили, что видео результатов работы украинских бомберов сняли бойцы одного из лучших боевых экипажей "Черный Лебедь". Отмечается, что "Гострі картузи" уничтожили россиян во время их штурма.

Всю группу уничтожили в полном составе экипажи дронов-бомберов с использованием боеприпасов Foot Crusher. Позже на место резни прилетел FPV-дрон смежного подразделения, но он уже опоздал на "вечеринку".

"Foot Crusher — это лучший дипломат в сфере переговоров и договоренностей с агрессором. Всего лишь одна инъекция этого замечательного зелья и оккупант уже не хочет чужой земли, не хочет грабить и насиловать, ему не нужна больше большая зарплата и мародерка под названием "трофеи". Всего лишь пару слов от Foot Crasher и риторика захватчика резко меняется так что прямо по его губам можно прочитать "нинада, нинада, я все" вместо лозунгов о "Киев за три дня", — отмечают в подразделении.

Напомним, что боец ВСУ во время боя с оккупантами применил автоматный приклад против врага, а затем "убедил" его сдаться в плен.

Также сообщалось, что на Купянском направлении на Харьковщине российские оккупанты пытаются наступать малыми штурмовыми группами и форсировать реку Оскол.