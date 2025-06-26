Використали найкращого "дипломата": "Гострі картузи" на Сумщині рознесли підрозділ штурмовиків РФ (відео)

Усю групу знищили в повному складі екіпажі дронів-бомберів з використанням боєприпасів Foot Crusher.

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В Сумській області штурм російських окупантів заакінчився повним знищенням ворожої групи. Окупантів ліквідували екіпажі-дронів бомберів підрозділу "Гострі картузи". Про це повідомили в телеграм-каналі підрозділу.

"Сумський напрямок. Велика кількість знищених російський штурмовиків над якими літає FPV-дрон і шукає щоб хтось не ховався серед трупів. Це ціна "успіху" Путіна на Сумщині. Вона вимірюється в тисячах знищених росіян", — підписали відео українські захисники.

В ефірі "Армія inform повідомили, що відео результатів роботи українських бомберів зафільмували бійці одного із найкращих бойових екіпажей "Чорний Лебідь". Зазначається, що "Гострі Картузи" знищили росіян під час їхнього штурму.

Усю групу знищили в повному складі екіпажі дронів-бомберів з використанням боєприпасів Foot Crusher. Пізніше на місце різанини прилетів FPV-дрон суміжного підрозділу, але він уже запізнився на "вечірку".

"Foot Crusher — це найкращій дипломат у сфері перемовин та домовленостей з агресором. Всього лише одна ін'єкція цього чудового зілля і окупант вже не хоче чужої землі, не хоче грабувати та гвалтувати, йому не потрібна більше велика зарплатня та мародерка під назвою "трофеї". Всього лиш пару слів від Foot Crasher і риторика загарбника різко змінюється так що прямо по його губах можно прочитати "нинада,нинада, я всьо " замість лозунгів про "Киев за три дня", — зазначають в підрозділі.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ під час бою з окупантами застосував автоматний приклад проти ворога, а потім "переконав" його здатися в полон.

Також повідомлялося, що на Куп’янському напрямку на Харківщині російські окупанти намагаються наступати малими штурмовими групами і форсувати річку Оскіл.