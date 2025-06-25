"Працюють невеликими піхотними групами": РФ на Харківщині стали посилати на штурми по 1 солдату

На Куп’янському напрямку на Харківщині російські окупанти намагаються наступати малими штурмовими групами і форсувати річку Оскіл.

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Іноді ворожі штурмові групи складаються із однієї людини. Про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов.

За його словами, на Куп’янському напрямку, зокрема, навколо міста Куп’янськ ситуація є доволі динамічною і складною. Час від часу ворог продовжує спроби атакувати позиції 116-ї бригади. Тактика російських штурмовиків не змінилася — це наступ малими групами.

На цій ділянці російські окупанти здебільшого не застосовують важку техніку, а використовують квадроцикли і багі.

"Не завжди їм це вдається, завдяки ефективній роботі наших пілотів FPV. Якщо говорити про штурми, то вони працюють невеликими піхотними групами буквально по 2-3 особи, деколи по одному військовослужбовцю", — розповів Андрій Рубцов.

Нагадаємо, що на Запоріжжі біля міста Токмак Сили оборони України атакували вантажний потяг росіян. Він перевозив паливо та контейнери.

Також повідомлялося, що на Харківщині біля населеного пункту Рідкодуб бійці ЗСУ вибили росіян і зайняли їхні позиції. Зусиллями 3-ї роти 2-го механізованого батальйону вдалося покращити тактичне положення українських сил на напрямку.