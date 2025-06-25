"Работают небольшими пехотными группами": РФ на Харьковщине стали посылать на штурмы по 1 солдату

На Купянском направлении на Харьковщине российские оккупанты пытаются наступать малыми штурмовыми группами и форсировать реку Оскол.

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Иногда вражеские штурмовые группы состоят из одного человека. Об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отделения коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады Андрей Рубцов.

По его словам, на Купянском направлении, в частности, вокруг города Купянск ситуация довольно динамичная и сложная. Время от времени враг продолжает попытки атаковать позиции 116-й бригады. Тактика российских штурмовиков не изменилась — это наступление малыми группами.

На этом участке российские оккупанты в основном не применяют тяжелую технику, а используют квадроциклы и багги.

"Не всегда им это удается, благодаря эффективной работе наших пилотов FPV. Если говорить о штурмах, то они работают небольшими пехотными группами буквально по 2-3 человека, порой по одному военнослужащему", — рассказал Андрей Рубцов.

Напомним, что на Запорожье возле города Токмак Силы обороны Украины атаковали грузовой поезд россиян. Он перевозил топливо и контейнеры.

Также сообщалось, что на Харьковщине возле населенного пункта Редкодуб бойцы ВСУ выбили россиян и заняли их позиции. Усилиями 3-й роты 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении.