Виживає невеликий відсоток "вершників": експерти проаналізували тактику мотоциклетних атак Росії

Цей підхід допускає значні втрати серед штурмових підрозділів, навіть якщо лише невелика частина атакуючих досягає ворожих ліній і виконує завдання.

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У 2024 році на сході під час штурмів українських позицій ЗС РФ почали задіювати мотоцикли. З часом такі штурмові групи почали частіше з’являтися вздовж ліній фронту. З того часу їхнє використання стало поширеною рисою бойових дій на передовій. Про "еволюційну" тактику ворога йдеться в статті Frontelligence.

Експерти зазначають, що через прискорене виснаження бронетехніки ЗС РФ стали більше покладатися на малі тактичні підрозділи.

Чинники, які створили умови для зростання використання мотоциклів на полі бою

Перший чинник — нездатність ЗС РФ проводити масштабні, скоординовані комбіновані операції, здатні прорвати українську оборону, навіть з використанням колон техніки та великої кількості особового складу..Через це росіяни перейшли до розгортання малих, низькоякісних штурмових груп.

— нездатність ЗС РФ проводити масштабні, скоординовані комбіновані операції, здатні прорвати українську оборону, навіть з використанням колон техніки та великої кількості особового складу..Через це росіяни перейшли до розгортання малих, низькоякісних штурмових груп. Другий чинник — летальність добре підготовлених оборонних позицій, особливо тих, що забезпечуються реальною розвідкою та високоточними боєприпасами.

— летальність добре підготовлених оборонних позицій, особливо тих, що забезпечуються реальною розвідкою та високоточними боєприпасами. Обмежена чисельність особового складу та розтягнуті лінії фронту роблять можливим прорив малих, мобільних підрозділів між оборонних порядків Сил оборони. На відміну від звичайних піхотних груп, мотоциклетні можуть потрапити глибше в тилові райони. По них важче відпрацювати з артилерії, і вони здатні глушити FPV за допомогою мобільних систем РЕБ, які встановлюють на мотоцикли.

Висока толерантність до втрат у штурмових операціях. Цей підхід допускає значні втрати серед штурмових підрозділів, навіть якщо лише невелика частина атакуючих досягає ворожих ліній і виконує завдання.

Цей підхід допускає значні втрати серед штурмових підрозділів, навіть якщо лише невелика частина атакуючих досягає ворожих ліній і виконує завдання. Відсутність броньованих варіантів транспортування військ. Поточний броньований парк Росії не має альтернативи як-от БМП "Бредлі", які забезпечують кращий захист і демонструють більшу виживаність для перевезеного особового складу під час артилерійських чи дронових ударів.

Поточний броньований парк Росії не має альтернативи як-от БМП "Бредлі", які забезпечують кращий захист і демонструють більшу виживаність для перевезеного особового складу під час артилерійських чи дронових ударів. Географія та сезонні умови сприяють мобільності. Українські степи і суха погода дають змогу проводити мотоциклетні атаки і підвищують їхню ефективність.

Експерти зауважують, що попри шалені втрати особового складу у мотоциклетних штурмів є переваги. Це дешевий транспорт на відміну від броньованої техніки, він мобільний, а його низький силует дає змогу прослизати повз перешкоди та уникати виявлення.

Також мотоцикл можна сховати у невеликому приміщенні, і його може бути майже не чути, якщо він на електриці.

Мотоцикл також може дістатися до позиції швидше, ніж, наприклад, БМП, зменшуючи час для реакції операторів FPV. Також ця техніка дає змогу перевозити важчу зброю — ПТРК, гранатомети чи інші засоби підтримки — уздовж флангів, надаючи швидку й гнучку вогневу підтримку там, де вона найбільше потрібна.

Структура сил, завдання і тактика

Структура мотоциклетної штурмової групи може варіюватися. Загалом вона складається з 6 до 8 мотоциклів, із 1 до 2 "вершників" на кожному. Загальна чисельність такої групи може налічувати від 6 до 16 окупантів.

Щонайменше один мотоцикл у групі обладнаний системою виявлення дронів, яка сканує територію на наявність FPV. Також група може мати 1-2 РЕБи.

Типові тактичні маневри мотоциклетних штурмових груп:

Одиночний фланговий маневр: мотоцикли оточують ворожу позицію з одного боку, щоб атакувати з несподіваного напрямку.

мотоцикли оточують ворожу позицію з одного боку, щоб атакувати з несподіваного напрямку. Кліщовий маневр: одночасне оточення з обох боків.

одночасне оточення з обох боків. Глибоке проникнення: швидке просування за першу лінію оборони для зриву логістики тилових районів, ротації тощо.

швидке просування за першу лінію оборони для зриву логістики тилових районів, ротації тощо. Відволікаючий маневр: спрямований на відволікання уваги ворога від основних сил атаки.

спрямований на відволікання уваги ворога від основних сил атаки. Розвідка з боєм: обстеження ворожих позицій, часто для тестування реакції оборонців та виявлення слабких місць.

Також мотоциклетні групи можуть проводити евакуацію поранених та підвозити БК, провізію і навіть доправляти піхоту, як це було у боях за Курахове.

Чи може Росія задовольнити свої потреби власним виробництвом?

Експерти впевнені, що Росія не може виготовляти мотоцикли для ЗС РФ у достатній кількості. Більшість мотоциклів, розгорнутих на фронті, — іноземного виробництва, переважно з Китаю. Хоча російський оборонний сектор розробляв мотоцикли ще до війни, він досі не може задовольнити потреби фронту.

Відгуки з поля бою

Експерти говорять, що попри те, що мотоцикли маневреніші за традиційну бронетехніку, "вершники" залишаються уразливими до дронів та уламків від артилерійського вогню.

"Відгуки з усього фронту виявили дві сталі тенденції: або мотоциклетні атаки не приносять значущих результатів, або успіх досягається за високу ціну, коли лише одна з кількох груп виживає, щоб виконати завдання. Це ставить серйозні питання щодо того, чи будуть такі втрати прийнятними для командирів західних армій", — йдеться у статті.

Вони вважають тактику мотоциклетних "драгунів" такою, що має місце бути, але впевнені, що вона навряд чи стане революційною. Експерти зауважують, що їхнє використання, ймовірно, зростатиме як відповідь на поточну динаміку бою.

Внутрішні документи Міністерства оборони Росії свідчать, що мотоцикли та багі стануть стандартною частиною структури штурмових підрозділів.

"Якщо це правда, це сигналізує про стійкий акцент росіян на тактичній мобільності", — резюмують експерти.

Нагадаємо, що 27 червня повідомлялося, що десантники ЗСУ відбили масовану мотоциклетну атаку росіян.