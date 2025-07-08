"Закінчилася тривала епопея": у DeepState повідомили про вихід ЗСУ з "кишені" на Донеччині

Бійці 1-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України змогли вийти з "кишені" на північ від села Рівнопіль у Донецькій області. Окупанти оточували ділянку з трьох сторін.

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Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що під час відходу всі українські захисники лишилися живими. Лише один із бійців при виході дістав легке поранення.

"Закінчилася тривала епопея з утримання складної ділянки фронту, оточеної з трьох боків", — зазначили автори проєкту.

В DeepState повідомили про успішних вихід ЗСУ з кишені біля Рівнополя Фото: DeepState

За даними DeepState, за останні півтора місяця боїв на цьому відтинку фронту було небагато, оскільки окупанти вирішили йти по трасі та через село Новопіль. Проте до цього на північ від Рівнополя точилися запеклі бої, й іноді мінометні розрахунки були вимушені вступати у стрілецькі бої з росіянами.

За словами аналітиків, військовослужбовці 31-ї ОМБр протрималися на позиціях значно довше, ніж це було необхідно, та проявили надзвичайну стійкість.

"Черговий подвиг української піхоти, саме на таких і тримається багато речей на фронті", — зазначили у DeepState.

Ситуація біля села Рівнопіль за даними DeepState станом на 7 липня Фото: скриншот

В Генеральному штабі ЗСУ станом на 16:00 8 липня повідомляли, що українські військові від початку доби зупинили 13 ворожих штурмів на Новопавлівському напрямку, зокрема в районі населених пунктів Зелене Поле та Новопіль. П'ять боєзіткнень іще тривали.

Зазначимо, ЗС РФ захопили Рівнопіль на Донеччині неподалік адміністративного кордону з Запорізькою областю в листопаді 2024 року та почали штурмувати найближчі населені пункти.

Нагадаємо, 7 липня DeepState повідомляли, що ЗС РФ окупували два села в Запорізькій і Донецькій областях. За даними аналітиків, росіяни захопили село Піддубне на Донеччині.