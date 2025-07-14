ВС РФ давят на юго-западе и под Константиновкой: динамика боев в Донецкой области (карта)

Вооруженные силы РФ продолжают смещать линию фронта на Краматорском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки было зафиксировано продвижение противника у населенных пунктов Новомихайловка, Романовка, Александро-Калиново, Попов Яр, Поддубное, Бойковка и Мирное.

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Российские войска расширили зону контроля на Краматорском направлении по широкому фронту южнее Константиновки. Об этом свидетельствуют картографические данные ресурса DeepState.

В частности, силы россиян несколько выровняли линию боевого соприкосновения у села Попов Яр, а также провели наступательные действия еще на одном участке фронта, направив удар вдоль трассы Н20 в сторону Яблоновки и Александро-Калиново.

Таким образом в период с 6 по 13 июля, весь многокилометровый фронт по линии Романовка — Яблоновка — Попов Яр — Новоторецкое незначительно сместился в сторону Константиновки. А после продвижения ВС РФ под Новоторецком приблизительно в 10 км севернее Мирнограда расширилась так называемая "серая зона".

Краматорское направление. 1 июля 2025 Фото: deepstatemap.live Краматорское направление. 13 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Изменилась ситуация и на Новопавловском направлении, где согласно данным аналитиков, противник предпринимает попытки вклиниться в оборону украинских защитников на участках у Поддубного и Мирного. За минувшие сутки россияне продолжили наступательные действия вдоль трассы Н15, которая ведет в сторону Днепропетровской области.

Предположительно, войска РФ стремятся расширить плацдарм по линии Поддубное — Мирное — Комар, с целью создать оперативное окружение в районе села Воскресенка, расположенном у административной границы Донецкой области.

В целом, учитывая динамику продвижения армии РФ на Донбассе в последнее время, на данном участке фронта можно говорить о существенном продвижении неприятеля с начала июля. Практически за две недели россиянам удалось оккупировать более 90 кв. км территории и направить удар по трем направлениям ЛБС.

Новопавловское направление. 13 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

По информации Генштаба ВСУ за минувшие сутки на Новопавловском направлении бойцы Сил обороны пресекли 27 попыток прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Вольное поле Поле.

Комментируя ситуацию на юго-западе Донецкой области генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что там продолжаются напряженные бои, несмотря на заявления российской пропаганды о пересечении границ Днепропетровской области.

"Здесь, если в ближайшее время не удастся подкрепить украинские подразделения Сил обороны Украины, ситуация может очень усугубиться", — добавил генерал.

Аналогичная ситуация сложилась и на Краматорском направлении, южнее Константиновки. По словам Романенко, этот город на данном этапе является приоритетным направлением противника.

Напомним, войска РФ на 9 июля имели частичный успех на Лиманском и Краматорском направлениях. В частности, продвижение противника зафиксировано в районе Яблоновки, а также по линии Колодези — Зеленая долина — Среднее, северо-восточнее Славянска.