"Намагаються замкнути лещата": Покровськ і Мирноград у напівоточенні ЗС РФ, — генерал (відео)

ЗС РФ нарощують зусилля на Покровському напрямку. Міста Мирноград і Покровськ вже перебувають у ворожому напівоточенні, і оборона на цій ділянці залежить від того, які ресурси матиме змогу залучити Україна.

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"Не відбудеться напівоточення, на жаль, воно вже має місце, якщо подивитись на карту — і Покровськ, і Мирноград. Питання в тому полягає, настільки вдасться ворогу просунутись ще далі. Тобто вони, зрозуміло, намагаються замкнути ці лещата навколо і Мирнограда, і Покровська", — заявив генерал та ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі "Еспресо".

З його слів, питання полягає в тому, скільки Сили оборони матимуть ресурсу у засобах ураження та особовому складу, який зможе надалі протистояти ЗС РФ в цьому районі оборони. Ділянку фронту Покровськ-Мирноград вже довгий час тримають українські сили, забираючи велику кількість ресурсів російської армії.

"Але вони нарощують там свої зусилля, противник. Тому має місце такого роду просування", — зауважив військовий експерт.

Мирноград і Покровськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він додав, що вже найближчим часом стане зрозуміло, які ресурси будуть залучені і які результати це дасть. Ситуація буде вирішуватись безпосередньо на полі бою.

Що каже Генштаб

У ранковому зведенні командування ЗСУ йдеться, що на Покровському напрямку за добу вдалося зупинити 60 ворожих штурмів. Бої точилися у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне та Олексіївка, а також у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія і Дачне.

Активність ворога на Покровському напрямку впродовж доби Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" Максим Бакулін інформував, що російські окупанти відмовились від тактики мотоциклетних штурмів на Покровському напрямку. Причиною стави шалені бойові втрати.

На початку липня військовослужбовець з позивним "Мучной" зазначав, що Покровську і Мирнограду загрожує оперативне оточення через брак української піхоти. Він також повідомляв про стягнення ворожих резервів, розосереджених по всьому північно-східному флангу.