Відмовилися від мотоциклів: ЗС РФ на Покровському напрямку почали застосовувати нову тактику

Зараз на Донеччині панує погода, на яку так довго чекали росіяни. Скориставшись цим, вони намагаються швидше просунутися вперед, тож підтягують резерви.

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На Покровському напрямку на Донеччині російські окупанти вирішили відмовитися від мотоциклетних штурмів через шалені втрати і пересіли на самокати, намагаючись просунутися вперед. Про це в ефірі Армія TV розповів офіцер служби інформації та комунікацій 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" Максим Бакулін.

За його словами, зараз у зоні відповідальності 14-ї бригади панує погода, на яку так довго чекали росіяни. Завдяки "зеленці" вони можуть краще ховатися, а сухий ґрунт дозволяє швидко пересуватися.

Скориставшись погодними умовами, росіяни намагаються швидше просунутися вперед — вони підтягують резерви і випробовують нові тактики. На цій ділянці фронту також поменшало випадків використання окупантами мотоциклів.

"Це говорить про те, що ворог зрозумів — навчити мотоцикліста, а потім запустити, щоб його за один штурм "обнулили" — це досить важко. Вони вирішили це все змінити на простішу і більш маневрену техніку, яка в принципі їде з тією самою швидкістю. Я говорю зараз про самокати. Самокати в них це їхня така нова тактика", — розповів офіцер.

Нагадаємо, що 9 липня повідомлялося, що бійці 54 бригади знищили 6 байків росіян, які ті підготували для штурму українських позицій.

Також повідомлялося, що ЗС РФ намагалися прорватися на Харківщині в районі села Мілове. Вони перейшли державний кордон і висунулися в бік позицій Сил оборони.