Отказались от мотоциклов: ВС РФ на Покровском направлении начали применять новую тактику

Сейчас в Донецкой области царит погода, которую так долго ждали россияне. Воспользовавшись этим, они пытаются быстрее продвинуться вперед, поэтому подтягивают резервы.

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На Покровском направлении в Донецкой области российские оккупанты решили отказаться от мотоциклетных штурмов из-за безумных потерь и пересели на самокаты, пытаясь продвинуться вперед. Об этом в эфире Армия TV рассказал офицер службы информации и коммуникаций 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" Максим Бакулин.

По его словам, сейчас в зоне ответственности 14-й бригады царит погода, которую так долго ждали россияне. Благодаря "зеленке" они могут лучше прятаться, а сухой грунт позволяет быстро передвигаться.

Воспользовавшись погодными условиями, россияне пытаются быстрее продвинуться вперед — они подтягивают резервы и испытывают новые тактики. На этом участке фронта также уменьшилось количество случаев использования оккупантами мотоциклов.

"Это говорит о том, что враг понял — обучить мотоциклиста, а потом запустить, чтобы его за один штурм "обнулили" — это достаточно трудно. Они решили это все сменить на более простую и более маневренную технику, которая в принципе едет с той же скоростью. Я говорю сейчас о самокатах. Самокаты у них это их такая новая тактика", — рассказал офицер.

Напомним, что 9 июля сообщалось, что бойцы 54 бригады уничтожили 6 байков россиян, которые те подготовили для штурма украинских позиций.

Также сообщалось, что ВС РФ пытались прорваться на Харьковщине в районе села Меловое. Они перешли государственную границу и выдвинулись в сторону позиций Сил обороны.