ВСУ одним ударом дрона уничтожили весь мототранспорт россиян, который те собрали для штурма (видео)

Украинские защитники обнаружили помещение, где российские оккупанты начали собирать мотоциклы для будущего штурма.

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На одном из участков фронта ВС РФ потеряли весь мототранспорт, который стянули для будущего штурма. Его сожгли бойцы подразделения Sky Fury 3-го батальона 54 ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.

Так, украинские защитники обнаружили помещение, где российские оккупанты начали собирать мотоциклы для будущего штурма. Штурм так и не состоялся, потому что россиянам не стало на чем ехать благодаря работе украинских операторов БпЛА. Они уничтожили целый автопарк российских штурмовиков.

"Лучший бой — это тот, который не состоялся. Одно точное попадание и весь мототранспорт (6 байков), который собирался для штурма наших позиций — уничтожен", — прокомментировали в Sky Fury.

На обнародованных кадрах видно, как украинский дрон залетает в здание с аккуратно припаркованными вражескими байками, разбирая их на запчасти.

Напомним, что РФ отправляет штурмовиков в кроссовках и спортивных штанах с одними автоматами отвлекать бойцов ВСУ, а в то время оснащенные подразделения пробираются ближе к украинским позициям.

Также сообщалось, что под Константиновкой Донецкой области российские атаки отражают наземные роботизированные комплексы. Эти роботы возят на позиции пехоты еду, воду, боекомплект, но доезжают они и дальше — к россиянам, им "танчики" привозят тротил.