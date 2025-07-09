ЗСУ одним ударом дрона знищили увесь мототранспорт росіян, який ті назбирали для штурму (відео)

Українські захисники виявили приміщення, де російські окупанти почали збирати мотоцикли для майбутнього штурму.

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На одній з ділянок фронту ЗС РФ втратили весь мототранспорт, який стягли для майбутнього штурму. Його спалили бійці підрозділу Sky Fury 3-го батальйону 54 ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи. Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі.

Так, українські захисники виявили приміщення, де російські окупанти почали збирати мотоцикли для майбутнього штурму. Штурм так і не відбувся, бо росіянам не стало на чому їхати завдяки роботі українських операторів БпЛА. Вони знищили цілий автопарк російських штурмовиків.

"Найкращий бій — це той що не відбувся. Одне точне влучання і весь мототранспорт (6 байків), що збирався для штурму наших позицій — знищено", — прокоментували у Sky Fury.

На оприлюднених кадрах видно, як український дрон залітає в будівлю з акуратно припаркованими ворожими байками, розбираючи їх на запчастини.

Нагадаємо, що РФ відправляє штурмовиків в кросівках і спортивних штанах з одними автоматами відволікати бійців ЗСУ, а в той час оснащені підрозділи пробираються ближче до українських позицій.

Також повідомлялося, що під Костянтинівкою на Донеччині російські атаки відбивають наземні роботизовані комплекси. Ці роботи возять на позиції піхоти їжу, воду, боєкомплект, але доїжджають вони й далі — до росіян, їм "танчики" привозять тротил.