Штурмовики в спортивках і кросівках: в ЗСУ розповіли про нову тактику росіян (відео)
РФ відправляє штурмовиків з одними автоматами відволікати бійців ЗСУ, а в той час оснащені підрозділи пробираються ближче до українських позицій.
Російські окупанти на передовій на Торецькому напрямку використовують своїх солдатів як живу мішень для відволікання уваги українських захисників. Вони втрачають життя, а в цей час на позиції пробираються більш підготовлені бійці. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Костянтин "Даллас", пілот, інженер ББС Окремої президентської бригади.
"Я був на розвідці, і тут нам доповідають наші суміжники, що до нас рухається ціль. Я починаю його вишукувати і знаходжу цю людину. І просто в мене закінчуються слова. До нас іде людина у бушлаті, без шапки, без шолома, без броні, тільки з автоматом, в кросівках і спортивних штанах. Він біжить штурмувати наші позиції", — розповів "Даллас".
За його словами, він отримав наказ від КСП, не опустити ворожого піхотинця і дроном починає його "вести". Той наближається до позицій українських захисників, і ті пускають по ньому чергу з автомата. Після цього окупант починає тікати.
"Пару раз він впав і побіг далі. Потім він добіг до ванни, там зруйноване місто, попив з неї води і побіг далі. Потім він забіг в хату, туди прилетіла FPV-шка і більше його в живих не бачили", — розповів військовослужбовець.
"Даллас" впевнений, що такі російські вояки — штрафники, чи відказники, яких відправляють, аби відволікти українську розвідку і бійців.
"А в той час іншими тропами забігають справжні "рекси", штурмові війська в повному оснащенні з рукзаками на декілька днів і і вони можуть зашкіритися у дуже вузькі місця, де ти їх потім не знайдеш", — говорить "Даллас".
Нагадаємо, що на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська на Харківщині в зоні відповідальності бригади "Гарт" окупанти посили штурми. Причому зросла кількість російських штурмовиків у групах.
Також повідомлялося, що бійці ЗСУ провели в Сумській області унікальну операцію. Бійці підрозділу пронесли на територію Курщини, де перебували росіяни, мобільний автоматичний гранатомет УАГ-40, попередньо розібравши його на частини