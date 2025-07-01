Зухвала операція на Сумщині: бійці ЗСУ пронесли УАГ 40 в тил ворога (відео)

Такий засіб, як УАГ передбачає серйозну логістику і підвіз боєприпасів. Бійці долали кілометри пішки, несучи як сам гранатомет, так і боєприпаси до нього.

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Рота вогневої підтримки 39-ї окремої бригади берегової охорони провела в Сумській області унікальну операцію. Бійці підрозділу пронесли на територію Курщини, де перебували росіяни, мобільний автоматичний гранатомет УАГ-40, попередньо розібравши його на частини. Про це вони розповіли на ютуб-каналі бригади.

Група здолала велику відстань зі зброєю та БК, а саме завдання було зухвалим і надзвичайно ризикованим. Втім, зрештою воно було успішно виконане, а наявність УАГ-40 дозволила бійцям підрозділу прикривати піхоту, яка пізніше штурмувала позиції окупантів.

"Мої хлопці проявили себе просто космічно, показали професійність найвищого рівня. Це та операція, якою я дійсно пишаюся, яку ми спланували та здійснили попри надважку логістику", – сказав військовослужбовець 39-ї ОБрБО "Філософ".

"Філософ" розповів, що бійці 39-ї ОБрБО рухалися разом із піхотою ЗСУ. Група з 8 людей працювали по 4 особи. Вони змінювали один одного переносячи озброєння і за допомогою УАГа їм вдавалося продавлювати оборону противника.

Військовий говорить, що такий засіб, як УАГ передбачає серйозну логістику і підвіз боєприпасів. Бійці долали кілометри пішки, несучи як сам гранатомет, так і боєприпаси до нього.

"Щоб ви могли собі уявити. Там один цинк — це 32 гранати, він важить в районі 15-16 кілограмів. Щоб ефективно працювати, потрібно хоча 5 цинків на день. Це крім амуніції і їжі. перші, хто заходили, заносили ще саму зброю. Складність була ще в тому, що наша позиція була ціллю ударів. По позиції УАГ-40 прилетіли 4 КАБи. Хлопців хвилею знесло в укриття, вони знову відкопалися і продовжили працювати", — розповів "Філософ".

Коли бійців почали витискати з території РФ, бійці не кинули зброю, а винесли її з собою назад, хоча командир давав добро її підірвати у випадку неможливості його евакуювати.

Зараз УАГ-40 бійці зберігають майже як музейний експонат.

Нагадаємо, що 1 липня повідомлялося про нову тактику росіян в Сумській області. Російські окупанти почали уникати будь-якого скупчення і ходять на штурми по одному.

Також повідомлялося, що бійці 425 ОШП "Скала" ЗСУ під час зачищення посадки неподалік кордону Донецької і Дніпропетровської областей виявили там росіян. Зав'язався стрілецький бій, внаслідок якого частину окупантів ліквідували, а решту — захопили у полон.