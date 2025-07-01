Дерзкая операция на Сумщине: бойцы ВСУ пронесли УАГ-40 в тыл врага (видео)

Такое средство, как УАГ предусматривает серьезную логистику и подвоз боеприпасов. Бойцы преодолевали километры пешком, неся как сам гранатомет, так и боеприпасы к нему.

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Рота огневой поддержки 39-й отдельной бригады береговой охраны провела в Сумской области уникальную операцию. Бойцы подразделения пронесли на территорию Курщины, где находились россияне, мобильный автоматический гранатомет УАГ-40, предварительно разобрав его на части. Об этом они рассказали на ютуб-канале бригады.

Группа преодолела большое расстояние с оружием и БК, а само задание было дерзким и чрезвычайно рискованным. Впрочем, в конце концов оно было успешно выполнено, а наличие УАГ-40 позволило бойцам подразделения прикрывать пехоту, которая позже штурмовала позиции оккупантов.

"Мои ребята проявили себя просто космически, показали профессионализм высочайшего уровня. Это та операция, которой я действительно горжусь, которую мы спланировали и осуществили несмотря на сверхтяжелую логистику", — сказал военнослужащий 39-й ОБрБО "Философ".

"Философ" рассказал, что бойцы 39-й ОБрБО двигались вместе с пехотой ВСУ. Группа из 8 человек работали по 4 человека. Они меняли друг друга перенося вооружение и с помощью УАГа им удавалось продавливать оборону противника.

Военный говорит, что такое средство, как УАГ предусматривает серьезную логистику и подвоз боеприпасов. Бойцы преодолевали километры пешком, неся как сам гранатомет, так и боеприпасы к нему.

"Чтобы вы могли себе представить. Там один цинк — это 32 гранаты, он весит в районе 15-16 килограммов. Чтобы эффективно работать, нужно хотя 5 цинков в день. Это кроме амуниции и еды. первые, кто заходили, заносили еще само оружие. Сложность была еще в том, что наша позиция была целью ударов. По позиции УАГ-40 прилетели 4 КАБа. Ребят волной снесло в укрытие, они снова откопались и продолжили работать", — рассказал "Философ".

Когда бойцов начали вытеснять с территории РФ, бойцы не бросили оружие, а вынесли его с собой обратно, хотя командир давал добро его взорвать в случае невозможности его эвакуировать.

Сейчас УАГ-40 бойцы хранят почти как музейный экспонат.

Напомним, что 1 июля сообщалось о новой тактике россиян в Сумской области. Российские оккупанты начали избегать любого скопления и ходят на штурмы по одному.

Также сообщалось, что бойцы 425 ОШП "Скала" ВСУ во время зачистки посадки недалеко от границы Донецкой и Днепропетровской областей обнаружили там россиян. Завязался стрелковый бой, в результате которого часть оккупантов ликвидировали, а остальных — захватили в плен.