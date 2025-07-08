Штурмовики в спортивках и кроссовках: в ВСУ рассказали о новой тактике россиян (видео)

РФ отправляет штурмовиков с одними автоматами отвлекать бойцов ВСУ, а в то время оснащенные подразделения пробираются ближе к украинским позициям.

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Российские оккупанты на передовой на Торецком направлении используют своих солдат как живую мишень для отвлечения внимания украинских защитников. Они теряют жизни, а в это время на позиции пробираются более подготовленные бойцы. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Константин "Даллас", пилот, инженер ББС Отдельной президентской бригады.

"Я был на разведке, и тут нам докладывают наши смежники, что к нам движется цель. Я начинаю его выискивать и нахожу этого человека. И просто у меня заканчиваются слова. К нам идет человек в бушлате, без шапки, без шлема, без брони, только с автоматом, в кроссовках и спортивных штанах. Он бежит штурмовать наши позиции", — рассказал "Даллас".

По его словам, он получил приказ от КСП, не опустить вражеского пехотинца и дроном начинает его "вести". Тот приближается к позициям украинских защитников, и те пускают по нему очередь из автомата. После этого оккупант начинает убегать.

"Пару раз он упал и побежал дальше. Потом он добежал до ванны, там разрушенный город, попил из нее воды и побежал дальше. Потом он забежал в дом, туда прилетела FPV-шка и больше его в живых не видели", — рассказал военнослужащий.

"Даллас" уверен, что такие российские воины — штрафники, или отказники, которых отправляют, чтобы отвлечь украинскую разведку и бойцов.

"А в то время другими тропами забегают настоящие "рексы", штурмовые войска в полном оснащении с рукзаками на несколько дней и и они могут заскочить в очень узкие места, где ты их потом не найдешь", — говорит "Даллас".

Напомним, что на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска на Харьковщине в зоне ответственности бригады "Гарт" оккупанты усилили штурмы. Причем возросло количество российских штурмовиков в группах.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ провели в Сумской области уникальную операцию. Бойцы подразделения пронесли на территорию Курщины, где находились россияне, мобильный автоматический гранатомет УАГ-40, предварительно разобрав его на части