Уже не малые группы: ВС РФ изменили тактику штурмов вблизи Волчанска

Оккупанты ежедневно теряют до сотни людей, поэтому враг вынужден постоянно осуществлять ротации.

Related video

На Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска на Харьковщине в зоне ответственности бригады "Гарт" оккупанты усилили штурмы. Причем возросло количество российских штурмовиков в группах. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады Государственной пограничной службы "Гарт" Александр Даниленко.

По его словам, если раньше на этом участке фронта за сутки насчитывалось с десяток штурмов, то за минувшие сутки их было уже 16. Кроме увеличения количества штурмов возросло и их количественное наполнение. Сейчас в атаках бывает до 25 военнослужащих. Также на руку россиянам играет лето, что позволяет прятаться им в "зеленке".

"Использует мототехнику, скутеры для увеличения мобильности. Кроме этого их прикрывают постоянно дроны — за дронами противник идет. Потери вражеские где-то в районе где-то до 100 человек в день. Это и санитарные, и раненые. Поэтому враг вынужден постоянно осуществлять ротации. Заходят новые подразделения, другие выводятся", — рассказал Александр Даниленко.

Напомним, что ВС РФ пешком преодолевают 10 километров по одному, чтобы пробраться вглубь территории Сумщины. Они начали избегать любого скопления.

Также сообщалось, что на Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен россиян, которые попали под завалы после обстрела танком. Украинские защитники их буквально откопали.