Вже не малі групи: ЗС РФ змінили тактику штурмів поблизу Вовчанська

Окупанти щодня втрачають до сотні людей, через це ворог змушений постійно здійснювати ротації.

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На Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська на Харківщині в зоні відповідальності бригади "Гарт" окупанти посили штурми. Причому зросла кількість російських штурмовиків у групах. Про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Державної прикордонної служби "Гарт" Олександр Даниленко.

За його словами, якщо раніше на цій ділянці фронту за добу нараховувалося з десяток штурмів, то за минулу добу їх було вже 16. Крім збільшення кількості штурмів зросло і їхнє кількісне наповнення. Зараз в атаках буває до 25 військовослужбовців. Також на руку росіянам грає літо, що дає змогу ховатися їм в "зеленці".

"Використовує мототехніку, скутери для збільшення мобільності. Окрім цього їх прикривають постійно дрони — за дронами противник іде. Втрати ворожі десь в районі до 100 осіб на день. Це і санітарні, і поранені. Через це ворог змушений постійно здійснювати ротації. Заходять нові підрозділи, інші виводяться", — розповів Олександр Даниленко.

Нагадаємо, що ЗС РФ пішки долають 10 кілометрів по одному, щоб пробратися вглиб території Сумщини. Вони почали уникати будь-якого скупчення.

Також повідомлялося, що на Торецькому напрямку бійці "Азову" взяли в полон росіян, які потрапили під завали після обстрілу танком. Українські захисники їх буквально відкопали.