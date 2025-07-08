"Доставка Glovo Донбас": під Костянтинівкою атаки РФ відбивають роботизовані комплекси (відео)

Бійці використовують "танчики" для доставки "посилок" росіянам. Робот не раз під'їздив до ворожого бліндажа, заповненого окупантами, залишиав там вибухівку, яку потім дистанційно підривали.

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Під Костянтинівкою на Донеччині російські атаки відбивають наземні роботизовані комплекси, оператори цих дронів — бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" — називають їх просто "танчики". Ці роботи возять на позиції піхоти їжу, воду, боєкомплект, але доїжджають вони й далі — до росіян, їм "танчики" привозять тротил. Про роботу НРС розповіли журналісти "Слідтво. Інфо".

Наземні роботизовані системи, які є у 93-й бригаді часто рятують ситуацію, коли потрібно зберегти життя особового складу. Їх завантажують провізією і відправляють на позиції українських захисників. Робот керується оператором на відстані.

"Доставка Glovo Донбас. На одній точці завантажуємося і веземо на іншу точку. Найкраща робота в світі. Автівки розбивають FPV-шки, ми так само під зоною ураження. Вчора змогли, до речі, втекти від FPV, але посікло колесо", — розповідають бійці.

Вони кажуть, керувати роботом не важко, важче налагодити зв'язок з пунктом управління і дроном, щоб все "в купі працювало". Буває, що НРК заплутуються дорогою в траві і нитках від оптоволокнових дронів. Тоді його знаходять бійці і дістають.

Військові кажуть, що весь час руху робота від точки до точки перебувають у напрузі, бо були випадки, коли вони проїхали кілька метрів і в них вже влучив ворожий FPV-дрон.

Також бійці використовують "танчики" для доставки "посилок" росіянам. Робот не раз під'їздив до ворожого бліндажа, заповненого окупантами, залишав там вибухівку, яку потім дистанційно підривали.

"Бліндаж був набитий п**рами, які туди заперлися. Це була не перше і не друга лінія оборони. З тилу сусідніх позиці пришли до нас у тил. Їх вибивали, укріплення було хорошим там. Їх звідти намагалися вибити, але не виходило — там працювала артилерія, там працювали дрони. Лишався варіант — піти туди штурмовикам, але навіть штурмовики не могли туди дійти. Нам вдалося проїхати туди, куди не вдалося пройти, і уразити те, що не вдалося уразити стандартними методами. Ми потратили кілька годин, і в нас вийшло", — розповів командир взводу наземних роботизованих комплексів 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" "Дрім".

За його словами, зараз вся бригада відчуває, що такі методи працюють. Боєць розповів, що їхня "бригадка" брала участь у штурмі Вовчанського агрегатного заводу, коли звідти вибивали росіян. Бійці ЗСУ використали наземний роботизований комплекс для закладання вибухівки і потім підірвали будівлю з окупантами.

Також бійці роботами евакуюють тіла загиблих захисників та вивозять з поля бою поранених. Так, за допомогою робота змогли вивезти двох українських бійців з оточення поблизу Торецька. Вони 100 днів відбивали ворожі штурми і мали переломи кінцівок.

"З другої спроби ми туди доїхали. Складність там була в тому, що був тотальний контроль переднього краю противником. Ми навіть на позицію з цими "трьохсотими" заїздили 3 дні. Тоді був лютий туман і жоден дрон не літав. Ми в цих умовах літали, супроводжували НРК і їхали за цими "трьохсотими". Всіх туман зупинив, а нас це врятувало", — розповів командир взводу наземних роботизованих комплексів 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" "Дрім".

Нагадаємо, що Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "DODGER". Він має броньований корпус і може виконувати кілька задач.