"Доставка Glovo Донбасс": под Константиновкой атаки РФ отражают роботизированные комплексы (видео)

Бойцы используют "танчики" для доставки "посылок" россиянам. Робот не раз подъезжал к вражескому блиндажу, заполненному оккупантами, оставлял там взрывчатку, которую потом дистанционно взрывали.

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Под Константиновкой Донецкой области российские атаки отражают наземные роботизированные комплексы, операторы этих дронов — бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" — называют их просто "танчики". Эти роботы возят на позиции пехоты еду, воду, боекомплект, но доезжают они и дальше — к россиянам, им "танчики" привозят тротил. О работе НРС рассказали журналисты "Слидтво. Инфо".

Наземные роботизированные системы, которые есть в 93-й бригаде часто спасают ситуацию, когда нужно сохранить жизнь личного состава. Их загружают провизией и отправляют на позиции украинских защитников. Робот управляется оператором на расстоянии.

"Доставка Glovo Донбасс. На одной точке загружаемся и везем на другую точку. Лучшая работа в мире. Машины разбивают FPV-шки, мы так же под зоной поражения. Вчера смогли, кстати, убежать от FPV, но посекло колесо", — рассказывают бойцы.

Они говорят, управлять роботом не трудно, труднее наладить связь с пунктом управления и дроном, чтобы все "в куче работало". Бывает, что НРК запутываются по дороге в траве и нитях от оптоволоконных дронов. Тогда его находят бойцы и достают.

Военные говорят, что все время движения робота от точки к точке находятся в напряжении, потому что были случаи, когда они проехали несколько метров и в них уже попал вражеский FPV-дрон.

Также бойцы используют "танчики" для доставки "посылок" россиянам. Робот не раз подъезжал к вражескому блиндажу, заполненному оккупантами, оставлял там взрывчатку, которую потом дистанционно взрывали.

"Блиндаж был набит п**рами, которые туда заперлись. Это была не первая и не вторая линия обороны. С тыла соседних позиций пришли к нам в тыл. Их выбивали, укрепление было хорошим там. Их оттуда пытались выбить, но не получалось — там работала артиллерия, там работали дроны. Оставался вариант — пойти туда штурмовикам, но даже штурмовики не могли туда дойти. Нам удалось проехать туда, куда не удалось пройти, и поразить то, что не удалось поразить стандартными методами. Мы потратили несколько часов, и у нас получилось", — рассказал командир взвода наземных роботизированных комплексов 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" "Дрим".

По его словам, сейчас вся бригада чувствует, что такие методы работают. Боец рассказал, что их "бригадка" участвовала в штурме Волчанского агрегатного завода, когда оттуда выбивали россиян. Бойцы ВСУ использовали наземный роботизированный комплекс для закладки взрывчатки и затем взорвали здание с оккупантами.

Также бойцы роботами эвакуируют тела погибших защитников и вывозят с поля боя раненых. Так, с помощью робота смогли вывезти двух украинских бойцов из окружения вблизи Торецка. Они 100 дней отражали вражеские штурмы и имели переломы конечностей.

"Со второй попытки мы туда доехали. Сложность там была в том, что был тотальный контроль переднего края противником. Мы даже на позицию с этими "трехсотыми" заезжали 3 дня. Тогда был лютый туман и ни один дрон не летал. Мы в этих условиях летали, сопровождали НРК и ехали за этими "трехсотыми". Всех туман остановил, а нас это спасло", — рассказал командир взвода наземных роботизированных комплексов 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" "Дрим".

Напомним, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "DODGER". Он имеет бронированный корпус и может выполнять несколько задач.