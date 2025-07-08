Пытались прорваться с трех сторон: ВС РФ на Харьковщине перешли границу в районе Мелового

Сейчас Силы обороны Украины на том участке фронта стабилизировали обстановку, дальнейшего продвижения вражеских войск там нет.

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ВС РФ пытались прорваться на Харьковщине в районе села Меловое. Они перешли государственную границу и выдвинулись в сторону позиций Сил обороны. Об этом заявил представитель оперативной тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, информирует "Укринформ".

"За прошедшие сутки россияне активизировались в районе населенного пункта Меловое — это село к северо-востоку от поселка Великий Бурлук. Там вражеская пехота перешла государственную границу и атаковала наши позиции при поддержке артиллерии и дронов", — сообщил Шамшин.

Он добавил, что это была не единственная попытка продвинуться на этом участке фронта. В частности, россияне попытались пройти в направлении села Амбарное, но были остановлены украинскими защитниками.

"Затем враг изменил направление движения и двигался в направлении села Хатнее, но также был там остановлен. Сейчас Силы обороны Украины на том участке обстановку стабилизировали, дальнейшего продвижения вражеских войск там нет", — заверил Шамшин.

Напомним, что ранее сообщалось, что 3 штурмовая бригада привлекает пленных РФ для восстановления разрушенного города Изюм на Харьковщине.

Также сообщалось, что на Купянском направлении ВС РФ получили современную технику - наземный роботизированный комплекс. Им они пытались облегчить себе жизнь, но это длилось недолго, потому что ВСУ его уничтожили.