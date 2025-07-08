"Художник-декоратор, красиво дрова сложить сможешь": в 3 ОШБр показали, как пленные РФ отстраивают Изюм

Руководство 3-й ОШБр бригады просмотрело списки российских военнопленных и выделило среди них оккупантов, которые в гражданской жизни имели дело со строительством или имели отношение к этой сфере.

Related video

Российских оккупантов, которые попали в плен к ВСУ, начали задействовать для восстановления разрушенных ими населенных пунктов Украины. В частности руководство 3-й штурмовой бригады задействовало их для восстановления города Изюм на Харьковщине. Об этом сообщает "Мы — Украина".

Так, руководство бригады просмотрело списки российских военнопленных и выделило среди них оккупантов, которые в гражданской жизни имели дело со строительством или имеют отношение к этой сфере. Их собрали в одном помещении и объявили, чем они будут заниматься в ближайшее время, чтобы не просиживать просто так штаны в украинском плену.

"Если будете нормально себя вести, будем кормить. Всех будем задействовать. Там солнышко, хорошая погода. Вам доверена важная миссия — лучше, чем ломать, всегда строить. Мне, например, очень нравится воевать, но строить нравится больше", — сказал командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий.

Между тем оккупанты разволноваться, что их могут "забить" местные.

"Учитывая наше положение, что мы военнопленные, российские оккупанты... нас местные не забьют? Если мы будем помогать в восстановлении?", — поинтересовался один из присутствующих россиян.

На что Билецкий ответил, что их в случае чего защитят, и они будут не одни.

Далее оккупантов передали командиру отдельного взвода 3-й штурмовой бригады с позывным "Батя", и тот прошелся по списку пленных, спрашивая их добровольное согласие на "трудоустройство" и предварительно озвучил их будущие задачи.

"Поступила команда задействовать вас в ремонте и разборке завалов, того всего, что натворила ваша армия. У меня есть ваши позывные с вашими профессиями. Водитель-мебельщик "Дилер" — скворечник сделать сможешь? Подходишь... "Гермес" — художник-декоратор... Красиво дрова сложить сможешь?.. Подходишь...", — говорил "Батя" с оккупантами.

В Изюме строителям-россиянам раздали салатовые опознавательные строительные жилеты и дали фронт работы.

Между тем оккупанты признаются, что работать в тылу — спокойнее, чем воевать на фронте. Они говорят, что в Украине их нормально кормят, когда в ВС РФ им выдавали один сухпаек в неделю.

"Работа легкая. Посадки пусть идут куда подальше, я лучше здесь поработаю", — говорит пленный оккупант.

Местные вышли посмотреть на работу россиян по восстановлению Украины, как на чудо.

"3-я штурмовая предложила помощь, я не ожидала, что такую помощь окажут", — говорит одна из местных жительниц.

Напомним, что ранее сообщалось, что 3-я отдельная штурмовая бригада привлекает пленных оккупантов к ремонту домов, пострадавших во время боевых действий. В частности военнопленные россияне ремонтируют крыши двух жилых домов в городе Изюме Харьковской области.