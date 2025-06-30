"Видят, что наделали": в 3 ОШБр рассказали, как пленные оккупанты ремонтируют дома в Изюме (видео)

Третья отдельная штурмовая бригада привлекает пленных оккупантов к ремонту домов, пострадавших во время боевых действий. В частности военнопленные россияне ремонтируют крыши двух жилых домов в городе Изюме Харьковской области.

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Начальник отдела коммуникаций 3-й ОШБр, лейтенант Даниил Мельников (позывной "Акробат") рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", что крыши зданий были повреждены во время обстрелов, когда вражеские войска отошли из населенного пункта. По его словам, привлечение военнопленных к восстановлению инфраструктуры еще нельзя полноценно назвать репарациями РФ — это лишь первый прецедент, имеющий в том числе педагогическую цель.

"По нашему мнению, это, скажем так, прецедент, первый репарационный камешек со стороны нашего врага... Но должен заметить, что здесь речь не идет о репарациях — это лишь шутка. Цель — в том числе и педагогическая составляющая. Они воочию могут увидеть, что они наделали, и могут попытаться сделать что-то хорошее на этой земле, на которую они принесли столько несчастья и горя", — пояснил представитель 3 ОШБр.

Он также отметил, что россияне часто в плену ведут себя "смирно", жалеют о своих действиях и эмоционально высказываются о командовании.

За пленными оккупантами во время работ следят бойцы 3 ОШБр

Третья штурмовая бригада обеспечивает военнопленных строительными материалами и следит за безопасностью жителей Изюма во время выполнения работ. По словам Даниила Мельникова, местные не имеют особого желания общаться с пленными военными РФ.

Начальник отдела коммуникаций 3-й ОШБр заверил, что оккупанты приобщаются к ремонту домов по собственному согласию.

"Им было сделано предложение — они согласились и приступили к работе. Это никоим образом не влияет на их пребывание в этом промежуточном этапе плена. Если бы они отказались — то просто бы сидели и ожидали своей дальнейшей судьбы. А так они хоть что-то смогли сделать полезное в этом мире и в своей жизни", — пояснил Мельников.

Он добавил, что такую практику могут перенимать и другие украинские подразделения на всех участках линии разграничения.

"Потому что разрушенной гражданской инфраструктуры огромное количество. И почему бы не привлекать военнопленных к подобным работам? Возможно, будем повторять нечто подобное в будущем", — сказал Мельников, и отметил, что приоритетом для бригады все же остаются бои с врагом, поэтому создание строительных бригад из военнопленных не станет для нее системной практикой.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в опубликованном 28 июня ролике рассказывал, что привлечение пленных россиян к восстановлению Изюма соответствует нормам Женевской конвенции. По его словам, новую ремонтную бригаду сформировали из бывших строителей и разнорабочих.

Город Изюм был оккупирован россиянами с 7 марта по 10 сентября 2022 года. Во время боевых действий на его территории было повреждено или уничтожено около 80% зданий.

Напомним, 17 июня представитель 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин рассказал, что русские под Лиманом массово сдаются в плен, потому что командиры бросают их на произвол судьбы без еды и воды.