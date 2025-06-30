"Бачать, що наробили": в 3 ОШБр розповіли, як полонені окупанти ремонтують будинки в Ізюмі (відео)

Третя окрема штурмова бригада залучає полонених окупантів до ремонту будинків, постраждалих під час бойових дій. Зокрема військовополонені росіяни ремонтують дахи двох житлових будинків у місті Ізюмі Харківської області.

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Начальник відділу комунікацій 3-ї ОШБр, лейтенант Данило Мельников (позивний "Акробат") розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", що дахи будівель було пошкоджено під час обстрілів, коли ворожі війська відійшли з населеного пункту. За його словами, залучення військовополонених до відбудови інфраструктури ще не можна повноцінно назвати репараціями РФ — це лише перший прецедент, що має зокрема педагогічну мету.

"На нашу думку, це, скажімо так, прецедент, перший репараційний камінчик з боку нашого ворога… Але мушу зауважити, що тут не йдеться про репарації — це лише жарт. На меті — в тому числі й педагогічна складова. Вони на власні очі можуть побачити, що вони наробили, і можуть спробувати зробити щось добре на цій землі, на яку вони принесли стільки нещастя і горя", — пояснив представник 3 ОШБр.

Він також зазначив, що росіяни часто в полоні поводяться "сумирно", шкодують про свої дії та емоційно висловлюються про командування.

За полоненими окупантами під час робіт слідкують бійці 3 ОШБр

Третя штурмова бригада забезпечує військовополонених будівельними матеріалами та слідкує за безпекою мешканців Ізюма під час виконання робіт. За словами Данила Мельникова, місцеві не мають особливого бажання спілкуватися з полоненими військовими РФ.

Начальник відділу комунікацій 3-ї ОШБр запевнив, що окупанти долучаються до ремонту будинків за власною згодою.

"Їм була зроблена пропозиція — вони погодилися і взялися до роботи. Це ніяким чином не впливає на їх перебування у цьому проміжному етапі полону. Якби вони відмовилися — то просто б сиділи та очікували своєї подальшої долі. А так вони хоч щось змогли зробити корисне в цьому світі й у своєму житті", — пояснив Мельников.

Він додав, що таку практику можуть переймати й інші українські підрозділи на всіх ділянках лінії розмежування.

"Бо зруйнованої цивільної інфраструктури величезна кількість. І чого б не долучати військовополонених до подібних робіт? Можливо, будемо повторювати щось подібне в майбутньому", — сказав Мельников, та наголосив, що пріоритетом для бригади все ж лишаються бої з ворогом, тому створення будівельних бригад з військовополонених не стане для неї системною практикою.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в опублікованому 28 червня ролику розповідав, що залучення полонених росіян до відновлення Ізюма відповідає нормам Женевської конвенції. За його словами, нову ремонтну бригаду сформували з колишніх будівельників і різноробів.

Місто Ізюм було окуповане росіянами з 7 березня по 10 вересня 2022 року. Під час бойових дій на його території було пошкоджено чи знищено близько 80% будівель.

Нагадаємо, 17 червня речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин розповів, що рносіяни під Лиманом масово здаються в полон, бо командири кидають їх напризволяще без їжі та води.