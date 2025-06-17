"Дуже гірка трава": голодні окупанти під Лиманом масово здаються в полон, — офіцер ЗСУ

Старший лейтенант Ростислав Ящишин розповів, що ворожі бійці намагались випросити провізію, а отримували триколор для фото. Росіяни й іноземці, які опинились в ЗС РФ заради паспортів, поповнюють обмінний фонд.

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На Лиманському напрямку загарбники буквально один за одним здаються у полон, що командири кидають їх напризволяще без їжі й води. Про останні місяці, просто "перенасичені" полоненими, розповів речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин, як передають в агенції при Міноборони "АрміяInform".

З його слів, стільки охочих здатись у полон ніколи ще не було. Причина — у російських командирів, які кидають підлеглих, змушуючи їх виживати.

"Звичайно, вони не прийшли сюди здаватися в полон. Вони відстрілюються поки можуть. Але зрозумівши безвихідь ситуації, здаються. Розповідали, наприклад, що в наших краях дуже гірка трава, а зранку немає роси. Коли намагалися випросити якусь провізію, їм скидали російський прапор. Щоб вони з ним там побігали, познімали", — пояснив Ящишин.

З його слів, є й неприємна тенденція — досить багато полонених з інших країн. Зокрема, з Казахстану, Узбекистану, Таджикистану й Вірменії.

"Не важко здогадатися, звідки вони там взялися. Це люди, які приїхали на заробітки", — зазначив військовий.

Він уточнив, що для отримання російського громадянства іноземцям пропонують підписати контракт з ЗС РФ. Кажуть, що потрібно відвоювати рік, і тоді можна буде отримати паспорт.

"Тобто в них є мета: заробити гроші й отримати російський паспорт. В принципі це все", — підсумував офіцер.

Нагадаємо, аналітики DeepState 17 червня повідомили про просування ЗС РФ в бік головної траси на Суми. Однак військовий аналітик Олексій Гетьман запевнив, що ворог вичерпав наступальний потенціал після прориву найбільш вразливої лінії оборони ЗСУ в цьому регіоні.

У бригаді НГУ "Рубіж" 16 червня інформували, що в межах наступу на Сіверському напрямку ворог вдається до систематичного застосування забороненої хімічної зброї. Таку тенденцію спостерігають вже протягом трьох тижнів.