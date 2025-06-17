ЗС РФ просунулися в Сумській області, але наступальний потенціал вичерпано, — експерт (карта)

На одній з ділянок фронту в Сумській області російські війська продовжили наступ. Зокрема, просування противника було зафіксовано в районі населеного пункту Яблунівка, приблизно за 25 км від Сум.

Related video

Згідно з даними моніторингового ресурсу DeepState, війська РФ вузьким фронтом просунулися в бік головної траси на Суми, на захід від Юнаківки.

Карта бойових дій у Сумській області. 6 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій у Сумській області. 16 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live

За інформацією Генштабу ЗСУ на Північно-Слобожанському та Курському напрямках за минулу добу Сили оборони відбили 38 штурмових дій росіян. При цьому противник завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 32 керовані бомби, а також здійснив 225 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема один — з реактивної системи залпового вогню.

Ситуація в Сумській області: думка експерта

Коментуючи ситуацію в Сумській області, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що активні бойові дії на даній ділянці розглядалися російським командуванням як один із ключових епізодів літньої наступальної кампанії. Однак після подолання першої, найбільш вразливої лінії оборони ЗСУ, наступальний потенціал противника виявився вичерпаним.

"Першу лінію оборони вони, звичайно, пройшли. Вона найбільш слабка. Далі абсолютно було очікувано, що ми окупантів зупинимо або хоча б призупинимо, що зараз і сталося. Просування в бік Сум практично захлинулося, так скажемо. Тому всі ці апокаліптичні сценарії не виправдалися", — пояснив Гетьман.

За його словами, на початковому етапі наступу росіяни домоглися певного тактичного успіху, забезпеченого попереднім накопиченням резервів — живої сили й техніки. Однак на поточний момент, додав експерт, просування противника застопорилося на значній відстані від Сум.

"Зараз, я думаю, ближче, ніж на 20 км, вони до Сум не підійдуть. Але все можливо, вони можуть додати сили, засоби туди, людей, живу силу і техніку. Якесь просування можливе, але панікувати і вважати, що вони скоро будуть біля Сум, не варто", — переконаний Гетьман.

Нагадаємо, 14 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ вибили російські окупаційні війська із села Андріївка Сумської області. Глава держави також уточнив, що на цьому напрямку противник зосередив 53 тисячі солдатів.