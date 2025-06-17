ВС РФ продвинулись в Сумской области, но наступательный потенциал исчерпан, — эксперт (карта)

На одном из участков фронта в Сумской области российский войска продолжили наступление. В частности, продвижение противника было зафиксировано в районе населенного пункта Яблоновка, примерно в 25 км от Сум.

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Согласно данным мониторингового ресурса DeepState, войска РФ узким фронтом продвинулись в сторону главной трассы на Сумы, западнее Юнаковки.

Карта боевых действий в Сумской области. 6 июня 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий в Сумской области. 16 июня 2025 Фото: deepstatemap.live

По информации Генштаба ВСУ на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки Силы обороны отразили 38 штурмовых действий россиян. При этом противник нанес 14 авиационных ударов, сбросив 32 управляемые бомбы, а также осуществил 225 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Ситуация в Сумской области: мнение эксперта

Комментируя ситуацию в Сумской области военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что активные боевые действия на данном участке рассматривались российским командованием как один из ключевых эпизодов летней наступательной кампании. Однако после преодоления первой, наиболее уязвимой линии обороны ВСУ, наступательный потенциал противника оказался исчерпан.

"Первую линию обороны они, конечно, прошли. Она наиболее слабая. Далее совершенно было ожидаемо, что мы оккупантов остановим или хотя бы приостановим, что сейчас и произошло. Продвижение в сторону Сум практически захлебнулось, так скажем. Поэтому все эти апокалиптические сценарии не оправдались", — пояснил Гетьман.

По его словам, на начальном этапе наступления россияне добились определенного тактического успеха, обеспеченного предварительным накоплением резервов — живой силы и техники. Однако на текущий момент, добавил эксперт, продвижение противника застопорилось на значительном расстоянии от Сум.

"Сейчас, я думаю, ближе, чем на 20 км, они к Сумам не подойдут. Но все возможно, они могут добавить силы, средства туда, людей, живую силу и технику. Какое-то продвижение возможно, но паниковать и считать, что они скоро будут возле Сумм, не стоит", — убежден Гетьман.

Напомним, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ выбили российские оккупационные войска из села Андреевка Сумской области. Глава государства также уточнил, что на данном направлении противник сосредоточил 53 тысяч солдат.