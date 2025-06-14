"Удается выбивать": ВСУ освободили Андреевку в Сумской области от российских войск, — Зеленский

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины выбили российские оккупационные войска из села Андреевка Сумской области.

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Этот полк вместе с другими подразделениями Сил обороны продолжает наступательные действия в приграничье Сумщины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Вечернее обращение Владимира Зеленского 14 июня 2025 года

"Был доклад главкома Александра Сырского по фронту, по нашим активным действиям. Отдельное и очень значительное внимание Покровскому направлению и нашей Сумщине — пограничным районам нашей Сумщины. Удается выбивать российские войска оттуда", — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Президент Украины поблагодарил украинские подразделения, которые "действительно обеспечивают результаты".

"По итогам этих дней особой нашей благодарности заслуживают воины 225-го отдельного штурмового полка — именно за наступательные действия в приграничье Сумщины и освобождение, в частности, Андреевки", — подчеркнул Зеленский.

Андреевка на карте Фото: скриншот

Он также подчеркнул, что ВСУ продолжают осуществлять активные действия на территории России на Курском направлении.

Напомним, 14 июня Владимир Зеленский сообщил, что на Сумском направлении Россия сосредоточила 53 тысячи солдат.

4 июня аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали Андреевку и Водолаги в Сумской области.