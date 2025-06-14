"Вдається вибивати": ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині від російських військ, — Зеленський

Бійці 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України вибили російські окупаційні війська з села Андріївка Сумської області.

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Цей полк разом з іншими підрозділами Сил оборони продовжує наступальні дії в прикордонні Сумщини, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського 14 червня 2025 року

"Була доповідь головкома Олександра Сирського по фронту, по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти", — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент України подякував українським підрозділам, які "дійсно забезпечують результати".

"За підсумками цих днів на особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку — саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки", — наголосив Зеленський.

Андріївка на мапі Фото: скриншот

Він також підкреслив, що ЗСУ продовжують здійснювати активні дії на території Росії на Курському напрямку.

Нагадаємо, 14 червня Володимир Зеленський повідомив, що на Сумському напрямку Росія зосередила 53 тисячі солдатів.

4 червня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували Андріївку та Водолаги у Сумській області.