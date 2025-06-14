На Сумському напрямку Росія зосередила 53 тисячі солдатів: Зеленський про ситуацію на фронті

Вздовж кордону на Сумському напрямку точаться бої й наразі Збройні сили України повернули під контроль Андріївку.

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На північно-слобідському, Сумському напрямку, Збройні сили України вирівнюють позиції, під час закритої зустрічі після проведення Ставки розповів журналістам президент Володимир Зеленський, інформує LB.ua.

За його словами, на цьому напрямку знаходяться 53 тисячі російських солдатів й бої точаться вздовж кордону, але ворог там зупинений.

"І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми", — зазначив глава держави, додавши, що зіткнення тривають у населених пунктах Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка, Юнаківка та Андріївка, де Сили оборони вже відновили контроль.

Також, як повідомив Володимир Зеленський, на південно-слобідському напрямку, куди входять Куп'янський та Харківський, втрат позицій у ЗСУ немає.

За словами Зеленського, як інформує "Суспільне", щодо ситуації біля Дніпропетровської області росіяни роблять інформаційні вкиди, намагаючись хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон.

"Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили", — розповів президент.

Одну з таких диверсантських груп, яка була в кілометрі від адміністративного кордону, напередодні знищили українські військові.

"Група була 6 людей. Вони просунулися просто тому, що маленька група, і їх не бачать", — пояснив глава держави.

Окрім того, як пише "Главком", за словами Зеленського, загрозу ліквідовано й на Луганському напрямку.

"Костянтинівка – напрямок, на якому серйозні бої. Була перевага у них. Ми просуваємося тепер вздовж траси", — зазначив президент, підкресливши, що на цій ділянці просування ворога більше немає.

Зазначимо, згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 225 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників минулої доби склали 1130 осіб.

Ситуація на Сумщині Фото: DeepState

При цьому, згідно з даними карт аналітичного ресурсу Deep State, російські війська окупували 200,75 кв. км Сумської області.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що під контроль російських військ перейшов населений пункт Локня Юнаківської громади, розташований на північ від Сум.

11 червня лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" розповідав про появу ЗС РФ у Дніпропетровській області. Він зазначав, що росіяни просуваються малими групами, але українські бійці ліквідовують їх за допомогою FPV-дронів.