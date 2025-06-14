На Сумском направлении Россия сосредоточила 53 тысячи солдат: Зеленский о ситуации на фронте

Вдоль границы на Сумском направлении идут бои и Вооруженные силы Украины уже вернули под контроль Андреевку.

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На северо-слободском, Сумском направлении, Вооруженные силы Украины выравнивают позиции, во время закрытой встречи после проведения Ставки рассказал журналистам президент Владимир Зеленский, информирует LB.ua.

По его словам, на этом направлении находятся 53 тысячи российских солдат и бои идут вдоль границы, но враг там остановлен.

"И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы", — отметил глава государства, добавив, что столкновения продолжаются в населенных пунктах Кондратьевка, Алексеевка, Константиновка, Юнаковка и Андреевка, где Силы обороны уже восстановили контроль.

Также, как сообщил Владимир Зеленский, на южно-слободском направлении, куда входят Купянское и Харьковское, потерь позиций у ВСУ нет.

По словам Зеленского, как информирует "Суспільне", по ситуации возле Днепропетровской области россияне делают информационные вбросы, пытаясь хотя бы одной ногой стать на административную границу.

"Для них это важная история, сделать фотографию, видео и тому подобное. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, для того, чтобы они просто это сделали", — рассказал президент.

Одну из таких диверсантских групп, которая была в километре от административной границы, накануне уничтожили украинские военные.

"Группа была 6 человек. Они продвинулись просто потому, что маленькая группа, и их не видят", — пояснил глава государства.

Кроме того, как пишет "Главком", по словам Зеленского, угроза ликвидирована и на Луганском направлении.

"Константиновка — направление, на котором серьезные бои. Было преимущество у них. Мы продвигаемся теперь вдоль трассы", — отметил президент, подчеркнув, что на этом участке продвижения врага больше нет.

Отметим, согласно информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 225 боевых столкновений. Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек.

Ситуация на Сумщине Фото: DeepState

При этом, согласно данным карт аналитического ресурса Deep State, российские войска оккупировали 200,75 кв. км Сумской области.

Напомним, 8 июня стало известно, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Локня Юнаковской громады, расположенный к северу от Сум.

11 июня лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" рассказывал о появлении ВС РФ в Днепропетровской области. Он отмечал, что россияне продвигаются малыми группами, но украинские бойцы ликвидируют их с помощью FPV-дронов.