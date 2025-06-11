Заходят и гибнут: офицер ВСУ рассказал о появлении ВС РФ в Днепропетровской области (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации наступают в направлении Новопавловки Днепропетровской области и посылают вперед малые группы, которым не удается надолго задержаться. От россиян удается отбиваться FPV-дронами, заявил военный Вооруженных сил Украины.

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О наступлении РФ и событиях на админгранице Днепропетровской области старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" написал в Telegram-канале "Офицер".

Сообщение бойца о ситуации на востоке появилось днем 11 июня. "Алекс" объяснил, что враг пытается пробраться в сторону Новопавловки группами по 4-5 человек. Россияне заходят на территорию Днепропетровской области и тогда их уничтожают украинские дроны. По его словам, подразделениям ВС РФ не удалось закрепиться в новой области Украины и они "заходят, чтобы умереть".

[Россияне] уничтожаются FPV-дронами уже на территории Днепропетровской области на направлении Новопавловки. Заходят группами по 4-5 рыл. Противник там не закрепился в настоящее время", — говорится в сообщении.

Наступление РФ — офицер "Алекс" о ситуации в Днепропетровской области 11 июня Фото: Скриншот

Лейтенант также назвал направления, которые являются "самыми горячими на фронте". По его словам, это Сумщина и село Комар — населенный пункт на южном фланге Покровского направления, расположенный возле трассы N15 на Запорожье. По мнению военного, причина сложной ситуации — "наши проблемы и [ошибки]".

На карте боевых действий проекта DeepState по состоянию на 10 июня видим, что ВС РФ еще не зашли в Днепропетровскую область. Впрочем, серая зона в районе сел Котляровка-Троицкая-Горехово распространилась вплотную к админгранице соседней области. Ориентировочно, 8 июня эта зона пролегала на 500-600 м дальше от границы, показывает карта.

Наступление РФ — какая линия боев возле админграницы Днепропетровской области Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

Около 12 часов 11 июня ситуацию в Днепропетровской области в эфире "Суспільного" прокомментировал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Трегубов заявил, что ВС РФ не пересекли границу Донецкой области. Представитель командования рассказал, что россияне используют зеленые насаждения ("зеленку"), чтобы продвигаться малыми группами. По его словам, вперед идут "группы по три, четыре, пять, шесть человек", которые выясняют, где можно "пролезть". Если единицам удается добраться в какие-то руины, или лесопосадки, они там закрепляются и ждут подкрепления. Впрочем, подразделения ВСУ остановили все попытки продвижения ВС РФ, заявил представитель "Хортицы".

"По состоянию на сейчас, несмотря на все их попытки и старания, они не дошли до административной границы [неразборчиво] областей", — прозвучало в эфире.

В отчете Генштаба ВСУ, который появился днем 11 июня, говорится о 31 штурме ВС РФ на Покровском направлении и о 15 — на Новопавловском. 8 июня украинское командование официально опровергло заявления Минобороны РФ о якобы пересечении админграницы Днепропетровской области.

Отметим, 6 июня аналитики DeepState назвали точное расстояние от линии боев на южном фланге Покровского направления до границы Днепропетровской области. Согласно данным аналитиков, наименьшее расстояние — это 2020 м в районе сел Котляровка и Троицкое.

Напоминаем, 9 июня медиа The Economist сообщило о плане наступления РФ на Украину и о мечтах президента Владимира Путина сделать последний рывок для оккупации всей страны.