Ровно 2020 м: аналитики показали точку, в которой стоят ВС РФ на пути к Днепропетровщине (карта)

Российские войска давят на позиции Вооруженных сил Украины, которые держат оборону на границе Донецкой и Днепропетровской областей и не пускают врага на Сичеславщину. Россияне стоят на расстоянии ровно 2020 м от границы и ежедневно давят в направлении Новопавловки, пояснили аналитики.

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Точные данные о местоположении вражеских подразделений во время наступления РФ опубликовали в Telegram-канале проекта DeepState.

Аналитики отметили, что бои ведутся на расстоянии 2 км от админграницы. От края красной зоны до Днепропетровской области — 2020 м. Согласно данным DeepState, на данном участке фронта действует одна бригада ВС РФ и два полка. Российские подразделения полностью укомплектованы, получили свежих солдат и продолжают интенсивные атаки, говорится в заметке.

"Врагу остается около 2 километров до Днепропетровщины и давление в направлении Новопавловки продолжается ежедневно", — написали в DeepState.

Сообщение аналитиков иллюстрируется картой линии боев в районе сел Котляровка (севернее) и Орехово-Троицкое (южнее). Белые отметки показывают точку, до которой добрались россияне — это поле за Котляровкой. Расстояние от этой точки до соседней области — 2,02 км. Ниже — три скриншота сообщений из Telegram-каналов. Авторы сообщений отмерили расстояние от "серой зоны" и у них получилось 500 м: то есть разница с реальными данными DeepState — в четыре раза. Проект подчеркнул, что нужно правильно использовать карту боев и правильно отмерять расстояние, чтобы не создавать "мега-новостей".

Наступление РФ — ситуация возле Котляровки в направлении Новопавловки 6 июня Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ между селами Котляровка и Орехово, о котором DeepState рассказал утром 6 июня. Аналитики опубликовали видео от бойцов 72 бригады им. Черных Запорожцев, которые защищают указанный отрезок. Бойцы показали атаки ВС РФ и как они их отражают FPV-дронами. Видим, что россияне в одних случаях движутся пехотными группами по 6-10 человек, в других — передвигаются на бронеавтомобилях и других видах транспорта или прячутся в руинах. В заметке проекта отмечается, что между Котляровкой и Ореховым сложилась тяжелая ситуация. Россияне обнаружили проблемы на данном участке, имеют достаточно сил и пытаются прорваться на Новопавловку в Днепропетровской области, говорится в заметке.

Тем временем Минобороны РФ 12 мая заявило об оккупации села Котляровка. Согласно данным украинских военных и DeepState, заявление не соответствует действительности до сих пор.

Напоминаем, 6 июня издание Politico опубликовало разговор с представителем офиса президента и военным Павлом Палисой, который сообщил о планах наступления РФ в 2025-2026 годах.