Пешком и на бронеавто: 72 ОМБр показала серию атак РФ в 1 км от границы Днепропетровщины (видео)

На административной границе Днепропетровской области, напротив Новопавловки, продолжается наступление Вооруженных сил Российской Федерации с использованием пехоты и бронеавтомобилей. Россияне не испытывают недостатка в живой силе, тогда как подразделениям Вооруженных сил Украины не хватает людей и FPV, написали аналитики.

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Видео с кадрами наступления РФ появилось в Telegram-канале проекта DeepState.

Утром 6 июня аналитики опубликовали кадры от бойцов 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Бойцы показали бои с отрезка между Котляровкой и Ореховым — населенными пунктами Донецкой области, расположенными вплотную к админгранице Днепропетровщины. На видео — удары FPV-дронов по российским военным, которые атакуют украинские позиции. Видим очередность: то россияне пытаются продвигаться группами пехоты по 5–7 человек, то по дороге несутся один-два бронеавтомобиля, то БпЛА выискивают врага в руинах сельских домов. Каждый раз запись завершается попаданием FPV, некоторые результаты фиксируются "глазами" разведывательных дронов.

Аналитики привели слова бойцов 72 ОМБр, которые держат позиции на указанном участке фронта. Военные рассказали, что ситуация "очень сложная". Как выяснилось, россияне имеют достаточно живой силы и техники для атак: их больше, чем украинских защитников. Кроме того, враг обнаружил "проблемы на участке" и поэтому давит, надеясь продвинуться вперед, говорится в заметке.

"В будущем ЛБЗ на данном отрезке будет меняться. Бойцам не хватает средств, в частности, FPV-дронов, которых нужно в большом количестве. А также людей, вопрос которых даже не в мобилизационных потребностях, а хотя бы просто в их сохранении", — написал DeepState на основе общения с военными.

Еще один тяжелый участок — Новоалександровка и Новониколаевка: ВС РФ постоянно давят на позиции ВСУ, отметили аналитики. На карте боевых действий можно увидеть, что от линии боев под Котляровкой до Днепропетровской области — около 1–1,5 км. 4–5 июня россияне смогли сдвинуться на запад на 800 м.

Наступление РФ — какая ситуация возле Котляровки мид Покровском и Новопавловкой Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном в 8:00 6 июня, упоминают населенные пункты, о которых написал DeepState. Командование относит их к Покровскому направлению, на котором за прошедшие сутки насчитали 76 атак ВС РФ (больше всего). На втором месте по количеству российских штурмов — Новопавловское направление (26).

Отметим, в ночь на 6 июня проект DeepState сообщил о новом направлении наступления РФ — речь идет о селе Малиновка в Запорожской области. Аналитики проекта отметили, что ранее здесь был "один из самых спокойных" участков фронта. Они рассказали, что российские штурмовые группы "просачиваются" в серую зону, пытаются проникнуть в лесопосадки и на окраины населенного пункта.

Напоминаем, 6 июня появилась статья в Politico, в которой заместитель руководителя ОП полковник Павел Палиса рассказал о планах РФ на оккупацию Украины в 2026 году.