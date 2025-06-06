Пішки та на бронеавто: 72 ОМБр показала невпинні атаки РФ за 1 км від межі Дніпропетровщини (відео)

На адміністративній межі Дніпропетровської області, навпроти Новопавлівки, продовжується наступ Збройних сил Російської Федерації з використанням піхоти та бронеавтомобілів. Росіяни не відчувають нестачі у живій силі, тоді як підрозділам Збройних сил України не вистачає людей та FPV, написали аналітики.

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Відео з кадрами наступу РФ з'явилось у Telegram-каналі проєкту DeepState.

Зранку 6 червня аналітики опублікували кадри від бійців 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Бійці показали бої з відрізку між Котлярівкою та Оріховим — населеними пунктами Донецької області, розташованими впритул до адмінмежі Дніпропетровщини. На відео — удари FPV-дронів по російських військових, які атакують українські позиції. Бачимо чергування: то росіяни намагаються просуватись групами піхоти по 5–7 осіб, то дорогою несуться один–два бронеавтомобілі, то БпЛА вишукують ворога в руїнах сільських будинків. Щоразу запис завершується влучанням FPV, деякі результати фіксуються "очима" розвідувальних дронів.

Аналітики навели слова бійців 72 ОМБр, які тримають позиції на вказаній ділянці фронту. Військові розповіли, що ситуація "дуже складна". Як з'ясувалось, росіяни мають достатньо живої сили й техніки для атак і переважують кількісно українських оборонців. Крім того, ворог виявив "проблеми на ділянці" і тому тисне, сподіваючись просунутись вперед, ідеться у дописі.

"В майбутньому ЛБЗ на даному відтинку буде змінюватися. Бійцям не вистачає засобів, зокрема, FPV-дронів, яких потрібно у великій кількості. А також людей, питання яких навіть не в мобілізаційних потребах, а хоча б просто в їх збереженні", — написав DeepState на основі спілкування з військовими.

Ще одна важка ділянка — Новоолександрівка та Новомиколаївка: ЗС РФ постійно тиснуть на позиції ЗСУ, зауважили аналітики. На карті бойових дій можна побачити, що від лінії боїв під Котлярівкою до Дніпропетровської області — приблизно 1–1,5 км. 4–5 червня росіяни змогли зсунутись на захід на 800 м.

Наступ РФ - яка ситуація біля Котлярівки між Покровськом та Новопавлівкою Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому о 8:00 6 червня, згадують населені пункти, про які написав DeepState. Командування відносить їх до Покровського напрямку, на якому протягом минулої доби нарахували 76 атак ЗС РФ (найбільше). На другому місці за кількістю російських штурмів — Новопавлівський напрямок (26).

Зазначимо, в ніч на 6 червня проєкт DeepState повідомив про новий напрямок наступу РФ — ідеться про село Малинівку у Запорізькій області. Аналітики проєкту зауважили, що раніше тут була "одна з найспокійніших" ділянок фронту. Вони розповіли, що російські штурмові групи "просочуються" у сіру зону, намагаються проникнути у лісопосадки та на околиці населеного пункту.

Нагадуємо, 6 червня з'явилась стаття у Politico, у якій заступник керівника ОП полковник Павло Паліса розповів про плани РФ на окупацію України у 2026 році.