Окупація усіх територій по Дніпру і не тільки: у Зеленського розкрили масштабний задум РФ

В Офісі президента розповіли, що на 2026 рік Кремль має ще амбітніші плани, ніж на цей. Ексдиректор аналітичного відділу ЦРУ Джордж Бібі припустив, що Білий дім не до кінця розуміє, яку саме мирну угоду хоче запропонувати президент Росії Володимир Путін.

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Про це йдеться у матеріалі Politico, опублікованому 6 червня.

"Навіть в той час, як президент Дональд Трамп намагається схилити Москву до мирних переговорів, Росія має експансивні плани щодо подальшої окупації ділянок території, які можуть відрізати Україну від Чорного моря", — заявила делегація українських високопосадовців.

Журналісти отримали дані української розвідки, які вказують на прагнення РФ розширити свою присутність на сході. Заступник керівника ОП полковник Павло Паліса уточнив, що йдеться про повну окупацію Донецької та Луганської областей восени перед створенням "буфера" вздовж північного кордону до кінця року.

Плани ворога на 2026 рік — ще амбітніші. Зі слів Паліси, Путін хоче окупувати усі українські землі на схід від Дніпра. Окрім того, Кремль розраховує на захоплення Одеської й Миколаївської областей, щоб відрізати Україну від Чорного моря, критично важливого для експорту зерна.

"На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни", — підкреслив полковник.

У виданні зауважили, що незрозуміло, які шанси Росії досягти цих цілей. Просування ЗС РФ на передовій повільне, але ворог з усіх сил намагається добитись територіальних здобутків. За прогнозами військових аналітиків, темп наступу окупантів збільшиться влітку, щоб посилити тиск, але Росії буде складно підтримувати його таким до 2026 року. Наміру закінчувати війну країна-агресорка не показує.

Західні чиновники теж неодноразово зазначали, що розвіддані не вказують на відмову Путіна від своїх головних цілей: назавжди прив’язати Україну й укласти угоду із Заходом, переглянувши архітектуру безпеки в Україні. Про це, як повідомляється, й говорять у Москві, коли нагадують про розв’язання "першопричин" конфлікту.

Колишній директор аналітичного відділу ЦРУ по Росії Джордж Бібі підкреслив, що Росія хоче угоди, але не з Україною. У країні-агресорці вбачають у цьому "довготривале геополітичне перетягування каната" зі США. Свої вимоги для припинення війни Кремль презентував у своєму меморандумі: міжнародне визнання анексії Криму й ще чотирьох частково окупованих областей України, відмова України від вступу до НАТО й обмеження чисельності ЗСУ.

"Я не впевнений, що Вашингтон повністю розуміє, яку угоду шукають росіяни", — підсумував Бібі.

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що ЗС РФ почали наступ на Малинівку в Запорізькій області. Раніше ця ділянка була однією з найспокійніших на фронті.

5 червня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікував на "жорстке засудження" спецоперації СБУ "Павутина" з боку США. В українському МЗС порадили Володимиру Путіну "припинити скиглити".