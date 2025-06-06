Рівно 2020 м: аналітики показали точку, у якій стоять ЗС РФ на шляху до Дніпропетровщини (карта)

Російські війська тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей і не пускають ворога на Січеславщину. Росіяни стоять на відстані рівно 2020 м від межі й щодня тиснуть у напрямку Новопавлівки, пояснили аналітики.

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Точні дані про місцерозташування ворожих підрозділів під час наступу РФ опублікували у Telegram-каналі проєкту DeepState.

Аналітики наголосили, що бої ведуться на відстані 2 км від адмінмежі. Від краю червоної зони до Дніпропетровської області — 2020 м. Згідно з даними DeepState, на даній ділянці фронту діє одна бригада ЗС РФ та два полки. Російські підрозділи повністю укомплектовані, отримали свіжих солдатів і продовжують інтенсивні атаки, ідеться у дописі.

"Ворогу залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровщини і тиск в напрямку Новопавлівки продовжується щодня", — написали у DeepState.

Повідомлення аналітиків ілюструється картою лінії боїв у районі сіл Котлярівка (північніше) та Оріхове-Троїцька (південніше). Білі позначки показують точку, до якої дістались росіяни — це поле за Котлярівкою. Відстань від цієї точки до сусідньої області — 2,02 км. Нижче — три скриншоти дописів з Telegram-каналів. Автори повідомлень відміряли відстань від "сірої зони" і у них вийшло 500 м: тобто різниця з реальними даними DeepState — у чотири рази. Проєкт наголосив, що потрібно правильно використовувати карту боїв і правильно відміряти відстань, щоб не створювати "мега-новин".

Наступ РФ - ситуація біля Котлярівки у напрямку Новопавлівки 6 червня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ між селами Котлярівка та Оріхове, про яке DeepState розповів зранку 6 червня. Аналітики опублікували відео від бійців 72 бригади ім. Чорних Запорожців, які боронять вказаний відтинок. Бійці показали атаки ЗС РФ і як вони їх відбивають FPV-дронами. Бачимо, що росіяни в одних випадках рухаються піхотними групами по 6-10 осіб, в інших — пересуваються на бронеавтомобілях та інших видах транспорту або ховаються в руїнах. У дописі проєкту наголошується, що між Котлярівкою та Оріховим склалась важка ситуація. Росіяни виявили проблеми на даній ділянці, мають достатньо сил і намагаються прорватись на Новопавлівку у Дніпропетровській області, ідеться у дописі.

Тим часом Міноборони РФ 12 травня заявило про окупацію села Котлярівки. Згідно з даними українських військових та DeepState, заява не відповідає дійсності й дотепер.

Нагадуємо, 6 червня видання Politico опублікувало розмову з представником офісу президента та військовим Павлом Палісою, який повідомив про плани наступу РФ у 2025-2026 роках.