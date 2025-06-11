Заходять і гинуть: офіцер ЗСУ розповів про появу ЗС РФ у Дніпропетровській області (карта)

Збройні сили Російської Федерації наступають у напрямку Новопавлівки Дніпропетровської області й посилають вперед малі групи, яким не вдається надовго затриматись. Від росіян вдається відбиватись FPV-дронами, заявив військовий Збройних сил України.

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Про наступ РФ та події на адмінмежі Дніпропетровської області старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" написав у Telegram-каналі "Офіцер".

Допис бійця про ситуацію на сході з'явився вдень 11 червня. "Алекс" пояснив, що ворог намагається пробратись у бік Новопавлівки групами по 4-5 осіб. Росіяни заходять на територію Дніпропетровської області й тоді їх знищують українські дрони. З його слів, підрозділам ЗС РФ не вдалось закріпитись у новій області України й вони "заходять, щоб вмерти".

[Росіяни] знищуються FPV-дронами вже на території Дніпропетровської області на напрямку Новопавлівки. Заходять групами по 4-5 рил. Противник там не закріпився на цей час", — ідеться у дописі.

Наступ РФ - офіцер "Алекс" про ситуацію в Дніпропетровській області 11 червня Фото: Скриншот

Лейтенант також назвав напрямки, які є "найгарячішими на фронті". З його слів, це Сумщина та село Комар — населений пункт на південному фланзі Покровського напрямку, розташований біля траси N15 на Запоріжжя. На думку військового, причина складної ситуації — "наші проблеми та [помилки]".

На карті бойових дій проєкту DeepState станом на 10 червня бачимо, що ЗС РФ ще не зайшли у Дніпропетровську область. Втім, сіра зона у районі сіл Котлярівка-Троїцька-Горіхове поширилась впритул до адмінмежі сусідньої області. Орієнтовно, 8 червня ця зона пролягала на 500-600 м далі від межі, показує карта.

Наступ РФ - яка лінія боїв біля адмінмежі Дніпропетровської області Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

Близько 12 год 11 червня ситуацію у Дніпропетровській області в ефірі "Суспільного" прокоментував речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов. Трегубов заявив, що ЗС РФ не перетнули межу Донецької області. Представник командування розповів, що росіяни використовують зелені насадження ("зеленку"), щоб просуватись малими групами. З його слів вперед ідуть "групи по три, чотири, п'ять, шість осіб", які з'ясовують, де можна "пролізти". Якщо одиницям вдається дістатись в якісь руїни, чи лісопосадки, вони там закріплюються і чекають підкріплення. Втім підрозділи ЗСУ спинили усі спроби просування ЗС РФ, заявив речник "Хортиці".

"Станом на зараз, незважаючи на всі їхні спроби та намагання, вони не дійшли до адміністративної межі [нерозбірливо] областей", — пролунало в ефірі.

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився вдень 11 червня, ідеться про 31 штурм ЗС РФ на Покровському напрямку та про 15 — на Новопавлівському. 8 червня українське командування офіційно спростувало заяви Міноборони РФ про начебто перетин адмінмежі Дніпропетровської області.

Зазначимо, 6 червня аналітики DeepState назвали точну відстань від лінії боїв на південному фланзі Покровського напрямку до межі Дніпропетровської області. Згідно з даними аналітиків, найменша відстань — це 2020 м у районі сіл Котлярівка та Троїцьке.

Нагадуємо, 9 червня медіа The Economist повідомило про план наступу РФ на Україну і про мрії президента Володимира Путіна зробити останній ривок для окупації всієї країни.