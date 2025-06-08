Войска РФ захватили Локню: динамика боев и ситуация в Сумской области, — карта

Ситуация на севере Сумской области продолжает стремительно ухудшаться. 8 июня стало известно, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Локня, расположенное к северу от административного центра Юнаковской громады.

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Об этом сообщил мониторинговый ресурс DeepState.

В целом площадь так называемой "красной" зоны на карте региона превысила 189 квадратных километров.

Карта боевых действий на Сумском направлении. 1 июня Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Сумском направлении. 8 июня Фото: deepstatemap.live

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), геолокационные данные указывают на продвижение российских войск сразу по нескольким направлениям:

на северо-восток от Кондратовки;

на юг от Алексеевки;

на восток от Яблоновки и Локни.

Боевый действия в Сумской области Фото: ISW

Силы обороны продолжают удерживать позиции, и за минувшие сутки отбили на данном направлении 31 вражескую атаку. По информации Генштаба ВСУ, противник нанес 34 авиационных удара с применением 62 управляемых бомб, а также осуществил 196 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Динамика боевых действий в Сумской области

Аналититики DeepState сообщают, что российским войскам удалось продвинуться к городу Сумы на расстояние около 20 километров, что создает прямую угрозу ударам FPV-дронов по городской инфраструктуре.

Большие силы противник сосредотачивает в населенных пунктах Кондратовка и Алексеевка, которые полностью находятся под контролем ВС РФ. В этих районах наблюдается активное накопление живой силы, что свидетельствует о подготовке к новым атакам.

Следующими целями, по информации DeepState, могут стать поселок Хотынь и Малая Корчаковка, где российские подразделения пытаются закрепиться. Особенно тяжелая ситуация складывается на участке Новониколаевка — Варачино — Яблоновка — Юнаковка. Здесь противник пытается захватить ключевые населенные пункты и удержаться в условиях разрушенной инфраструктуры, особенно в районе Юнаковки.

По оценке DeepState, основным ресурсом наступающей стороны остается пехота. После вытеснения украинских подразделений из приграничной зоны в Курской области, российская армия концентрирует силы и действует малыми штурмовыми группами с поддержкой беспилотников. Тяжелая техника используется ограниченно, ставка делается на массированное применение FPV-дронов и разведывательных БПЛА, наносящих удары по логистике и позициям.

Ситуацию подтверждают и украинские бойцы на месте. Так, военнослужащий батальона "Айдар" Станислав Бунятов отмечает, что приоритетной целью россиян становятся украинские операторы дронов.

"Наша же тактика заключается исключительно в уничтожении пехоты с помощью БПЛА, но из-за того, что на "пилотов" постоянно ведется охота, они вынуждены оттягиваться. В результате вместо зоны поражения образуется буферная зона, которая является благоприятной для продвижения врага", — написал он в соцсетях.

Напомним, Вооруженные силы РФ 3 июня нанесли удар по Сумам с использованием реактивных систем залпового огня. В результате погибли четыре человека, более 20 получили ранения.