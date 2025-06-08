Війська РФ захопили Локню: динаміка боїв і ситуація в Сумській області, — карта

Ситуація на півночі Сумської області продовжує стрімко погіршуватися. 8 червня стало відомо, що під контроль російських військ перейшов населений пункт Локня, розташований на північ від адміністративного центру Юнаківської громади.

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Про це повідомив моніторинговий ресурс DeepState.

Загалом площа так званої "червоної" зони на карті регіону перевищила 189 квадратних кілометрів.

Карта бойових дій на Сумському напрямку. 1 червня Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Сумському напрямку. 8 червня Фото: deepstatemap.live

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні дані вказують на просування російських військ одразу за кількома напрямками:

на північний схід від Кіндратівки;

на південь від Олексіївки;

на схід від Яблунівки та Локні.

Бойові дії в Сумській області Фото: ISW

Сили оборони продовжують утримувати позиції, й за минулу добу відбили на цьому напрямку 31 ворожу атаку. За інформацією Генштабу ЗСУ, противник завдав 34 авіаційні удари із застосуванням 62 керованих бомб, а також здійснив 196 артилерійських обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два — з реактивних систем залпового вогню.

Динаміка бойових дій у Сумській області

Аналітики DeepState повідомляють, що російським військам вдалося просунутися до міста Суми на відстань близько 20 кілометрів, що створює пряму загрозу ударам FPV-дронів по міській інфраструктурі.

Великі сили противник зосереджує в населених пунктах Кіндратівка та Олексіївка, які повністю перебувають під контролем ЗС РФ. У цих районах спостерігається активне накопичення живої сили, що свідчить про підготовку до нових атак.

Наступними цілями, за інформацією DeepState, можуть стати селище Хотинь і Мала Корчаківка, де російські підрозділи намагаються закріпитися. Особливо важка ситуація складається на ділянці Новомиколаївка — Варачине — Яблунівка — Юнаківка. Тут противник намагається захопити ключові населені пункти й утриматися в умовах зруйнованої інфраструктури, особливо в районі Юнаківки.

За оцінкою DeepState, основним ресурсом наступаючої сторони залишається піхота. Після витіснення українських підрозділів із прикордонної зони в Курській області, російська армія концентрує сили та діє малими штурмовими групами з підтримкою безпілотників. Важка техніка використовується обмежено, ставка робиться на масоване застосування FPV-дронів і розвідувальних БПЛА, що завдають ударів по логістиці та позиціях.

Ситуацію підтверджують і українські бійці на місці. Так, військовослужбовець батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов зазначає, що пріоритетною метою росіян стають українські оператори дронів.

"Наша ж тактика полягає виключно у знищенні піхоти за допомогою БПЛА, але через те, що на "пілотів" постійно ведеться полювання, вони змушені відтягуватися. У результаті замість зони ураження утворюється буферна зона, яка є сприятливою для просування ворога", — написав він у соцмережах.

Нагадаємо, Збройні сили РФ 3 червня завдали удару по Сумам із використанням реактивних систем залпового вогню. Унаслідок цього загинуло четверо людей, понад 20 дістали поранення.