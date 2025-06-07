Росіяни можуть атакувати Суми FPV-дронами: аналітики DeepState попередили про загрозу

Росіяни вже вийшли на 20-ти кілометрову відстань до Сум. Невдовзі окупанти зможуть завдавати по місту удари FPV-дронами.

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Про це повідомляють аналітику каналу DeepState.

Росіяни повністю захопили Кіндратівку та Олексіївку Сумського району, де накопичує піхоту, аби продовжити рухатися в глибину території. Далі ЗС РФ намагатимуться увійти у селище Хотінь та в Малу Корчаківку.

В цьому районі окупантам вдалося вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум. Тож з часом, коли підтягнуться екіпажі, можна очікувати удари FPV-дронами по обласному центу, припускають на каналі.

Також зазначається, що ситуація на ділянці Новомиколаївка — Варачине — Яблунівка — Юнаківка є важкою. До цих населених пунктів ворог підібрався впритул і пробує їх зайняти.

Росіяни пробують залазити в Юнаківку, але там немає де сховатися, бо ЗС РФ там усе зруйнували, йдеться у повідомленні.

Сумський район Фото: DeepStateMAP

У районі Локні противник намагається лізти східніше від села і залазити в ліси в напрямку Садків.

"Якщо піхота противника туди залізе, вибити її звідти буде вкрай важко", — звернули увагу аналітики.

Окупована територія Сумщини Фото: DeepStateMAP

Наразі росіяни окупували 185 кв.км регіону.

Варто зазначити, що в інтерв'ю виданню "Главред" колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов підкреслив, що упродовж останнього тижня росіяни активно просуваються на Сумському напрямку, намагаючись створити т.зв. "буферну зону", водночас висловивши сподівання, що ЗС РФ не зможуть просуватися далі передових оборонних рубежів ЗСУ.

Але для Сум ситуація є дуже складною, оскільки ворог активно обстрілює місто.

"Тому я раджу жителям Сум — бодай дітей, літніх людей вивозити до більш безпечних регіонів країни і бути готовими до оборони міста, бо ворог виконує наказ Путіна", — наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, російські війська нарощують темпи наступу в Сумській області, підбираючись до Юнаківки та Яблунівки. По прямій до Сум окупантам залишається менше ніж 20 кілометрів.

Також Фокус писав, що 3 червня ЗС РФ ударили по центру міста Суми з РСЗВ.