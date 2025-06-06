ЗС РФ зайшли в Кіндратівку та Олексіївку: у Сумській області окуповано два села (карта)

Війська РФ нарощують темпи наступу в Сумській області, підбираючись до Юнаківки та Яблунівки. По прямій до Сум росіянам залишається менше ніж 20 кілометрів.

Related video

Російська армія окупувала Кіндратівку та Олексіївку в Сумській області. Про це повідомила команда аналітиків DeepState.

В окупантів є просування біля сіл Біловоди, Локня і Садки. Судячи з карти, ЗС РФ підбираються до сіл Юнаківка і Яблунівка, під загрозою охоплення опинилися села Варачине і Новомиколаївка.

Генштаб ЗСУ не підтверджував втрату двох сіл у Сумській області. Карта DeepState

Міноборони РФ звітувало про захоплення Кіндратівки та Олексіївки підрозділами угруповання військ "Північ" вдень 6 червня. Таким чином по прямій до Сум росіянам залишається менше 20 кілометрів.

Генштаб ЗСУ не підтверджував втрату двох сіл у Сумській області і звітував лише про артилерійські та авіаудари росіян по регіону.

Нагадаємо, DeepState уже попереджав про критичну ситуацію в Сумській області через активізацію армії Росії. Буквально два дні тому Сили оборони України не дозволяли ЗС РФ закріпитися в Кіндратівці та Олексіївці.

Народна депутатка Мар'яна Безугла раніше говорила про слабкі оборонні споруди в Сумській області. За це вона звинувачувала Генштаб ЗСУ та місцеву військову адміністрацію.