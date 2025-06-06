ВС РФ зашли в Кондратовку и Алексеевку: в Сумской области оккупированы два села (карта)

Войска РФ наращивают темпы наступления в Сумской области, подбираясь к Юнаковке и Яблоновке. По прямой до Сум россиянам остается менее 20 километров.

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Российская армия оккупировала Кондратовку и Алексеевку в Сумской области. Об этом сообщила команда аналитиков DeepState.

У оккупантов имеются продвижения возле сел Беловоды, Локня и Садки. Судя по карте, ВС РФ подбираются к селам Юнаковка и Яблоновка, под угрозой охвата оказались села Варачино и Новониколаевка.

Генштаб ВСУ не подтверждал потерю двух сел в Сумской области. Карта DeepState

Минобороны РФ отчитывалось о захвате Кондратовки и Алексеевки подразделениями группировки войск "Север" днем 6 июня. Таким образом по прямой до Сум россиянам остается менее 20 километров.

Генштаб ВСУ не подтверждал потерю двух сел в Сумской области и отчитывался лишь об артиллерийских и авиаударах россиян по региону.

Напомним, DeepState уже предупреждал о критической ситуации в Сумской области из-за активизации армии России. Буквально два дня назад Силы обороны Украины не позволяли ВС РФ закрепиться в Кондратовке и Алексеевке.

Народный депутат Марьяна Безуглая ране говорила о слабых оборонительных сооружениях в Сумской области. За это она винила Генштаб ВСУ и местную военную администрацию.