Россияне могут атаковать Сумы FPV-дронами: аналитики DeepState предупредили об угрозе

Россияне уже вышли на 20-ти километровое расстояние до Сум. Вскоре оккупанты смогут наносить по городу удары FPV-дронами.

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Об этом сообщают аналитику канала DeepState.

Россияне полностью захватили Кондратовку и Алексеевку Сумского района, где накапливают пехоту, чтобы продолжить двигаться в глубину территории. Далее ВС РФ будут пытаться войти в поселок Хотень и в Малую Корчаковку.

В этом районе оккупантам удалось выйти на 20-ти километровое расстояние до Сум. Поэтому со временем, когда подтянутся экипажи, можно ожидать удары FPV-дронами по областному центу, предполагают на канале.

Также отмечается, что ситуация на участке Новониколаевка — Варачино — Яблоновка — Юнаковка является тяжелой. К этим населенным пунктам враг подобрался вплотную и пробует их занять.

Россияне пробуют залезать в Юнаковку, но там негде спрятаться, потому что ВС РФ там все разрушили, говорится в сообщении.

Сумской район Фото: DeepStateMAP

В районе Локни противник пытается лезть восточнее села и залезать в леса в направлении Садков.

"Если пехота противника туда залезет, выбить ее оттуда будет крайне трудно", — обратили внимание аналитики.

Оккупированная территория Сумщины Фото: DeepStateMAP

Сейчас россияне оккупировали 185 кв.км региона.

Стоит отметить, что в интервью изданию "Главред" бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев подчеркнул, что в течение последней недели россияне активно продвигаются на Сумском направлении, пытаясь создать т.н. "буферную зону", одновременно выразив надежду, что ВС РФ не смогут продвигаться дальше передовых оборонительных рубежей ВСУ.

Но для Сум ситуация очень сложная, поскольку враг активно обстреливает город.

"Поэтому я советую жителям Сум — хотя бы детей, пожилых людей вывозить в более безопасные регионы страны и быть готовыми к обороне города, потому что враг выполняет приказ Путина", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, российские войска наращивают темпы наступления в Сумской области, подбираясь к Юнаковке и Яблоновке. По прямой до Сум оккупантам остается менее 20 километров.

Также Фокус писал, что 3 июня ВС РФ ударили по центру города Сумы из РСЗО.