"Очень горькая трава": голодные оккупанты под Лиманом массово сдаются в плен, — офицер ВСУ

Старший лейтенант Ростислав Ящишин рассказал, что вражеские бойцы пытались выпросить провизию, а получали триколор для фото. Россияне и иностранцы, которые оказались в ВС РФ ради паспортов, пополняют обменный фонд.

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На Лиманском направлении захватчики буквально один за другим сдаются в плен, что командиры бросают их на произвол судьбы без еды и воды. О последних месяцах, просто "перенасыщенных" пленными, рассказал представитель 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин, как передают в агентстве при Минобороны "АрмияInform".

По его словам, столько желающих сдаться в плен никогда еще не было. Причина — в российских командирах, которые бросают подчиненных, заставляя их выживать.

"Конечно, они не пришли сюда сдаваться в плен. Они отстреливаются пока могут. Но поняв безвыходность ситуации, сдаются. Рассказывали, например, что в наших краях очень горькая трава, а утром нет росы. Когда пытались выпросить какую-то провизию, им сбрасывали российский флаг. Чтобы они с ним там побегали, поснимали", — пояснил Ящишин.

По его словам, есть и неприятная тенденция — достаточно много пленных из других стран. В частности, из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении.

"Не трудно догадаться, откуда они там взялись. Это люди, которые приехали на заработки", — отметил военный.

Он уточнил, что для получения российского гражданства иностранцам предлагают подписать контракт с ВС РФ. Говорят, что нужно отвоевать год, и тогда можно будет получить паспорт.

"То есть у них есть цель: заработать деньги и получить российский паспорт. В принципе это все", — подытожил офицер.

Напомним, аналитики DeepState 17 июня сообщили о продвижении ВС РФ в сторону главной трассы на Сумы. Однако военный аналитик Алексей Гетьман заверил, что враг исчерпал наступательный потенциал после прорыва наиболее уязвимой линии обороны ВСУ в этом регионе.

В бригаде НГУ "Рубеж" 16 июня информировали, что в рамках наступления на Северском направлении враг прибегает к систематическому применению запрещенного химического оружия. Такая тенденция наблюдается уже в течение трех недель.